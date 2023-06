Emilio Osorio rompe las reglas igual que Niurka en Big Brother, ¿saldrá expulsado de LCDLF?

Los fanáticos de Emilio Osorio están preocupados por su permanencia en La Casa de los Famosos (LCDLF) México, pues presuntamente rompió una de las reglas. Para muchos usuarios de redes sociales lo que llamó la atención es que el joven actor habría hecho lo mismo que su mamá, Niurka Marcos, cuando fue parte de Big Brother VIP, acción que provocó su expulsión del reality show, lo cual fue muy polémico en aquel momento.

A pesar de que han pasado un par de semanas desde que comenzó el programa de Televisa, fanáticos y familiares ya fueron a las afueras de la casa en donde están encerradas las celebridades para mostrarles su apoyo. Este fin de semana, Juan Osorio asistió al lugar para gritarle a su hijo Emilio que contaba con la familia, asimismo, aprovechó para decirle algunas palabras de cariño, por lo que el también cantante no se pudo resistir y se dispuso a tratar de ver a sus seres queridos.

¿Emilio Osorio podría ser expulsado de La Casa de los Famosos México?

Al escuchar los gritos de su papá y las porras, el artista, de 20 años, se quedó en el patio de la vivienda, y después subió unas escaleras de caracol, para intentar ver por arriba de la gran muralla que los separa de la ciudad. Cuando sus compañeros vieron al protagonista de "¿Qué le pasa a mi familia?" correr y tratar de observar hacia la calle, le advirtieron que le iban a llamar la atención, pues no pueden tener contacto con el exterior.

"No Emilio", "Te van a regañar", "No", son algunas cosas que le dijeron Sergio Mayer, Poncho De Nigris y Ferka, por mencionar a algunos que se encontraban en el patio, no obstante, el joven cantante subió las escaleras y desde arriba les gritó "Los extraño y los amo". Aunque intentó ver por encima de la barrera, el hijo de Niurka estuvo por unos segundos y bajó muy contento hacia donde estaban los demás, ya que le mostraron que sí tiene mucho apoyo.

Emilio rompió las reglas como Niurka

Al ver esto, algunos fanáticos en redes sociales empezaron a manifestar que Emilio Osorio podría ser expulsado como le pasó a su mamá en Big Brother VIP. En 2004, Niurka fue parte de la tercera temporada del reality show, a pesar de que era una de las favoritas del público, la vedette cubana no estuvo cerca de la final debido a que la producción decidió que tenía que dejar el programa tras infringir las políticas de aislamiento, lo que consideraron como un acto de indisciplina.

En aquel momento, su familia se acercó a la casa y al igual que sucedió con Emilio, empezaron a gritarle porras, sin embargo, la cubana quería ver a sus hijos, así que subió hasta el techo para intentar hacer contacto visual, aunque no entabló conversación con nadie del exterior, la producción del programa consideró que fue una grave falta por lo que la expulsaron durante la quinta gala, además de que los miembros del reality tuvieron duras consecuencias.

Otra cosa que hay que resaltar, es que en estos dos momentos estuvo Sergio Mayer presente. El cantante de Garibaldi también fue parte de Big Brother y vio la acción de la "Emperadora", por lo que ahora conocía muy bien lo que le podría pasar a su hijo por intentar ver a sus familiares, así que para muchos no fue sorpresa que le advirtiera que no lo hiciera.

