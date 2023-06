Chiquis Rivera: Pastor que la casó con Lorenzo Méndez también oficiara su segunda boda

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez están comprometidos y muy pronto serán marido y mujer, la pareja quien se dice más enamorada que nunca, en repetidos momentos sube videos y fotografías para dar a conocer con sus fanáticos que atraviesan por una muy buena etapa y la quieren compartir juntos.

Fue a través de su cuenta oficial que la intérprete de “Abeja reina” dio a conocer un encuentro especial que tuvieron ella y su pareja con una persona, pero lo que resultó interesante es que con quien estuvo conversando se trata del pastor que podría ser quien oficia la ceremonia de su boda, lo que más llamó la atención es que se trata del mismo que la casó con su exmarido Lorenzo Méndez.

Hay que recordar que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez llegaron al altar el 29 de junio del 2019 y se divorciaron el 12 de junio del 2022, pero desde el 2020 se tenía conocimiento de su separación, pero no habían llegado a un acuerdo para firmar definitivamente los papeles que nuevamente les daba la libertad según las leyes.

Fue el 28 de mayo cuando a través de su Instagram oficial la cantante dio a conocer la gran noticia, en la cuenta oficial de ella y de su novio se compartió una publicación en donde aparecen durante una excursión, lo que se veía una fotografía con una bella vista se convirtió en el más romántico recuerdo para la pareja, pues fue en ese momento cuando Emilio sacó de su bolso el gran anillo y le propuso estar juntos para toda la vida.

Después Chiquis Rivera subió las imágenes y dio a conocer algunos de los íntimos detalles por lo que está profundamente enamorada de su novio, pues cabe destacar que Emilio llegó a su vida cuando ella se encontraba atravesando por la crítica del público por su carrera y por su vida privada.

“Gracias por tomarte siempre el tiempo para explicarme las cosas. Gracias, siempre me das el último bocado. Gracias por ayudarme a convertirme en una mejor versión de mí mismo. Gracias por hacer cualquier cosa en tu poder para verme sonreír. Gracias por no solo abrirme la puerta del coche, sino por ponerme el cinturón de seguridad (…) y, Por último, pero definitivamente no menos importante, gracias por darme el honor de ser ahora tu prometida. Te amo. Por supuesto que dije, SÍ.”