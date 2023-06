Toda inteligencia es artificial, pero la estupidez es natural: Guillermo del Toro

Para Guillermo del Toro, el verdadero reto al que se enfrentan los creadores no es la llegada de nuevas herramientas tecnológicas, sino las trabas que tradicionalmente complican la realización de nuevas obras audiovisuales.

Durante una master class dictada en el Festival de Annecy, Francia, considerado el más importante en el tema de la animación a nivel mundial, el cineasta tapatío reveló a jóvenes estudiantes los mayores problemas a los que se ha enfrentado en la industria.

“Cuando la gente dice que le tiene miedo a la inteligencia artificial, yo les contesto que no deben temer a ninguna inteligencia, deben tenerle miedo a la estupidez. Cada inteligencia es artificial. La estupidez es natural. Completamente, 100 por ciento natural, orgánica.

Guillermo del Toro se presentó ante un auditorio repleto. Foto: Twitter

“Pienso que cuando alguien llama a las historias ‘contenido’, cuando alguien le dice ‘tubería’, están usando lenguaje de drenaje”, señaló.

A pesar de la influencia que tiene en el cine actual, Del Toro señaló que las productoras también le han rechazado proyectos recientemente, por lo que invitó a los jóvenes a no darse por vencidos en la consecución de sus sueños.

“Los estudios me siguen diciendo que no. En los últimos dos meses, le dijeron que no a cinco de mis proyectos. Así que no se den por vencidos. Hacer películas es comer un sándwich de mierda. Siempre hay mierda pero, algunas veces, tienes un poco más de pan. Tengan fe en las historias que quieran contar y esperen hasta que alguien más quiera comprarlas”, señaló.

¿Cuáles son los proyectos futuros de Guillermo del Toro?

El cineasta tapatío aprovechó su aparición en el Festival de Annecy, que este año tiene a México como su invitado especial, para hablar acerca de sus planes futuros, entre los que destacan un par de películas live action, tras las cuales se dedicará completamente a la animación.

“Hay un par de películas en live-action que quiero hacer, pero no más. Después de eso, solo quiero hacer animación, ese es el plan.

México es el invitado especial del Festival de Annecy. Foto: Twitter / Festival de Annecy

“Creo que puedes hacer un drama fantástico adulto con stop-motion y conmover a la gente. Pienso que la animación stop-motion puede ser intravenosa, puede ir directamente a tus emociones de una forma en la que ningún otro medio puede”, detalló.

Actualmente, Del Toro se encuentra realizando “The buried giant”, una cinta animada para Netflix, la cual está inspirada en la obra del escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, además de una nueva adaptación de “Frankenstein”, la cual contará con la actuación de Oscar Isaac.