La fea reacción de Tom Cruise a los rumores del romance entre Shakira y Lewis Hamilton

Tras la polémica en la que estuvo envuelta Shakira por su ruptura con Gerard Piqué, todo indica que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor con Lewis Hamilton con quien fue captada en España; sin embargo, no todos lo tomaron para bien y así habría ocurrido con Tom Cruise que hace tan sólo unas semanas intentaría conquistarla luego del encuentro que tuvieron en Miami durante el Grand Prix.

La intérprete de “Ojos así” ha sido relacionada con estrellas del deporte y cine luego de que anunciara su separación, aunque hasta el momento se sabe que está soltera una fuente cercana a ella y al piloto reveló a la revista People que la pareja estaría en la etapa de conocerse y mantienen las cosas “divertidas y coquetas”. Algo que confirmaría la imagen que se hizo viral en redes sociales donde Hamilton la toma de la cintura mientras comparten un momento entre amigos.

Tom Cruise "dolido" por los rumores de romance entre Shakira y Lewis Hamilton. Foto: IG @shakira

Aunque los fans de la cantante colombiana aplauden el nuevo romance se reveló que Tom Cruise estaría “dolido” con ella debido a que intentó conquistarla enviando flores tras la platica que tuvieron en Miami. Radar Online detalló que un amigo cercano a la estrella de Hollywood declaró que “fue un gran golpe para el ego” cuando supo lo que estaba ocurriendo ya que Hamilton también era un buen amigo.

“Le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo”, añadió la fuente aunque hasta el momento ninguna de las celebridades ha dado declaraciones al respecto crecen los rumores del romance con el que Shakira dejaría atrás la controversia con Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

¿Shakira rechazó a Tom Cruise?

En mayo pasado se señaló que el protagonista de “Misión Imposible” envió flores a la barranquillera para hacerle saber su interés romántico, pero luego de ello una fuente cercana dijo a Us Weekly que ella no dudó en responder de manera amable que no le ocurría lo mismo.

“Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él”, dijo la fuente y más tarde se dijo que la cantante le habría pedido que dejara de coquetear ya que no deseaba molestarlo insistiendo en que no existía interés por algo más que una amistad.