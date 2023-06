La esposa de El Capi Pérez se luce en el bikini ideal para las altas temperaturas

Sandra Itzel, la esposa del conductor de Venga La Alegría, El Capi Pérez, se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que demostró que tiene una envidiable figura mientras modela un hermoso bikini que será tendencia en la presente temporada de calor.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la modelo dejó más que claro que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera increíble con una hermoso look que estamos seguros que marcará tendencia en los próximos días del verano.

La esposa del Capi Pérez se roba las miradas

Desde la zona turística de Xcaret, Sandra Itzel, conocida en el mundo de las redes sociales como Hola Enfermera, compartió un par de imágenes que a los pocos minutos se volvieron virales. Todos los seguidores de la farándula coincidieron en que ese tipo de look le quedan a la perfección.

En una de las imágenes vemos a la esposa de El Capi Pérez sentada en una piedra mientras disfruta de un día de la alberca y el Sol. La joven optó por la elegancia al modelar un mini bikini que dejó al descubierto su marcado abdomen y sus tonificadas piernas, demostrando que tiene una de las mejores figuras en la industria.

Foto: Especial

Demostrando que su belleza es cien por ciento natural, Sandra Itzel decidió subir una imagen mostrando su hermoso rostro mientras tiene unos lentes oscuros. Los fans de la farándula quedaron fascinados con el color del bikini que portó durante su reciente visita a Xcaret.

Como era de esperarse, la publicación de Hola Enfermera no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con esos looks que resaltan su envidiable figura.

Foto: Especial

¿Quién es la esposa del Capi Pérez?

Por medio de sus redes sociales, El Capi Pérez, uno de los conductores de televisión más famosos en México, suele compartir fotografías y videos que muestran su día a día lejos de los foros de televisión. Lo que más ha llamado la atención es la belleza de su esposa Sandra Itzel.

En la plataforma digital, los famosos suelen compartir imágenes que muestran la gran relación que tienen. Fiestas y viajes forman parte del día a día de la querida familia.