Paul Stanley recuerda su último momento junto a su papá, Paco: "Esta lágrima es para ti"

“La Casa de los Famosos México” se ha convertido en el lugar ideal para que algunos de los participantes hablen de momentos difíciles en su vida, este es el caso de Paul Stanley quien abrió su corazón para recordar la última conversación que tuvo con su padre, el conductor Paco Stanley, tan sólo una semana antes de que fuera asesinado afuera de un conocido restaurante en la Ciudad de México.

El 7 de junio de 1999 la muerte de Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, sacudió al mundo del espectáculo. El presentador fue acribillado afuera de un restaurante al sur de la capital del país al que también acudió el reportero de espectáculos Jorge Gil, quien estaba en la misma camioneta que el conductor al momento del ataque y fue herido en una pierna y un brazo.

A 24 años de aquel momento que dejó huella en la farándula, su hijo Paul Stanley habló sobre la última conversación que tuvo con su padre tan sólo una semana antes del asesinato. En una charla con la actriz Sofía Rivera Torres en “La Casa de los Famosos México”, reveló que el conductor recién había comprado la camioneta en la que murió y una casa en la Condesa que “disfrutó poco”.

“Fuimos a comer a un restaurante que me gustaba mucho, estaba echándose unos tragos y de la nada mi jefe se soltó a llorar, pero así leve y me dice: ‘Yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo, ese algo quiero que lo dupliques y lo multipliques y que nunca dejes sola a tu mamá porque las mujeres te cambian, y esta lágrima es para ti’”, relató mientras mostró que su padre se la colocó en la mejilla.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 en un restaurante de la CDMX. Foto: IG @paulstanleyd

Así se enteró Paul Stanley de la muerte de su padre

El conductor del programa “Hoy” recuerda a su padre con emotivos mensajes en redes sociales, aunque son pocas veces las que ha dado detalles del día de su asesinato y cómo fue que se enteró ya que él tenía en aquel momento 12 años de edad y se encontraba en la escuela.

“Estaba en la escuela que era de Monjas. Durante la clase, le hablaron al profesor porque algo había pasado con mi papá. Me llevaron a la iglesia del convento y el padre me dijo que a uno de mis familiares lo quisieron secuestrar. Yo me preguntaba: ‘Qué hago aquí en la iglesia’, fui a la dirección y escuché en la televisión la noticia”, relató en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Indicó que ante lo ocurrido y en medio del caos que generó la tragedia decidió llamar a la oficina de su papá, donde la secretaría fue quien le confirmó la noticia: “Se escuchaba un desmadre. Después de esperar 10 minutos me dijo que no podía tener la línea ocupada pero cuando le dije que era yo, se soltó a llorar. Me dijo: ‘Tienes que ser fuerte, te lo voy a decir’”.