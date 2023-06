Así fue como Jungkook de BTS le demostró su amor a una fan japonesa y puso celoso al ARMY

El cantante Jungkook de BTS, también llamado "Golden Maknae" por sus fans, cuenta con una de las mejores voces de su generación y ha sido reconocido por esto en más de una ocasión. Sin embargo, también ha destacado por ser uno de los integrantes más populares, ya que es uno de los más visuales y atractivos de la banda de K-Pop.

De hecho, es común que Kookie sea relacionado con chicas famosas y prueba de esto es que hace unas semanas fue involucrado con la actriz Lee Yoo Bi, con quien supuestamente está desde hace 5 años. Sin embargo, también ha tenido rumores de citas con Lisa de BLACKPINK y la cantante IU.

¿Jungkook de BTS muestra su amor a una fan japonesa?

Pese a todos los rumores de citas que ha tenido Jungkook, lo cierto es que se encuentra soltero, pues a las únicas personas que le demuestra su amor son sus fans, quienes son conocidos como ARMY. En ese sentido, es frecuente que se conecte en la plataforma de Weverse para platicar con ellos, pero cuando se los encuentra en la calle, también los trata con amabilidad y cariño.

Recientemente, una fan japonesa, de quien se desconoce su nombre, reveló que se encontró al "Golden Maknae" en un restaurante de la cadena Miam Sandwich en Corea del Sur. Ante esto, el ARMY se mostró muy emocionado en redes sociales, ya que esta clase de experiencias ocurren una vez en la vida y se necesita mucha suerte.

La fan japonesa visitó Corea del Sur para disfrutar de los 10 años de BTS. (Créditos: Twitter /@m9791JJK)

¿Cómo ocurrió el encuentro entre Jungkook de BTS y una ARMY japonesa?

Según relató la joven, ella estaba dentro del restaurante cuando se percató que Jungkook ya se iba de lugar tras haber comprado un sandwich y una bebida. Por su parte, el intérprete de "Euphoria" se dio cuenta que era una ARMY, así que decidió hablarle en japonés pese a que no es muy bueno hablando este idioma. "Mantente saludable, no te resfríes. Adios", fueron las palabras del maknae antes de marcharse.

Aunque la chica reveló que no pudo tomarse una foto con él o pedirle un autógrafo, se mostró muy agradecida de poder conocer a su ídolo durante su visita a Corea del Sur, pues ella vive en Japón y se encuentra de visita en el país del cantante debido al décimo aniversario de BTS. "No tengo una selfie, ni una firma. Así que solo tengo los recuerdos de un apretón de manos, pero me gustaría compartir con ustedes que Kookie hablaba japonés con todas sus fuerzas y me trató muy amablemente. Quería publicarlo, así que espero puedan celebrar el FESTA durante 10 años más", reveló la joven en un tuit.

La ARMY mostró su amor por Kookie y lo afortunada que fue al conocerlo. (Créditos: Twitter /@m9791JJK)

Cabe señalar que, BTS se encuentra celebrando 10 años desde su debut, pues la banda debutó el 13 de junio del 2013. Por este motivo, muchos fans internacionales deciden visitar Corea del Sur en el mes de junio, pues el FESTA 2023 es un evento que cada año organizan para festejar la existencia de los Bangtan Boys.

Jungkook tiene muchos fans y es uno de los más populares internacionalmente. (Créditos: Hybe)

