VIDEO: Mariazel paralizó “Me Caigo de Risa” con este chiste vulgar sobre Margaleff

La novena temporada de “Me Caigo de Risa” inició con el pie derecho pues la producción encabezada por Lalo Suárez registró altos niveles de audiencia en su primera semana de transmisiones, no obstante, este programa no pudo escapar de la polémica pues ya hubo una primera expulsada por haber hecho un chiste sumamente subido de tono, sin embargo, todo parece indicar que Mariazel no aprendió la lección y realizó un chascarrillo en contra de Ricardo Margaleff con el que dio mucho de qué hablar en plataformas digitales, incluso, la también actriz de origen español fue tachada como vulgar.

Como se dijo antes, ya hubo una “hermana disfuncional” expulsada por un chiste sumamente colorado y se trata de Mariana Echeverría, quien realizó una broma en torno a la hermana de Faisy, quien a su vez explotó e hizo que la actriz abandonara la competencia y lanzó una fuerte advertencia sobre el resto de los participantes, no obstante, Mariazel hizo caso omiso y durante la dinámica llamada “Hazme Reír”, soltó el chiste en cuestión ante Ricardo Margaleff.

¿Cuál fue el chiste que hizo Mariazel para ser tachada como vulgar?

La dinámica en cuestión consiste en contar un chiste y el contrincante debe evitar reírse de lo contrario pierde y cuando llegó el turno de Mariazel y Ricardo Margaleff, fue la española quien abrió la ronda e inició cuestionando al también actor: “¿Tú sabes cuál es la única serpiente que tiene pies?” y el “hermano disfuncional desconcertado respondió que no y fue aquí donde Mariazel no pudo aguantar la risa y respondió “La víbora pa’tu dona”, lo cual desató las risas en el foro.

Cabe señalar que, en esta ocasión Faisy no fue nada severo con Mariazel y dejó pasar completamente inadvertido su chiste, sin embargo, en plataformas digitales las palabras de la bella presentadora sí tuvieron una gran repercusión y se llevó decenas de críticas, incluso, fue tachada como vulgar y hasta algunos pidieron expulsarla del programa pues no consideran adecuados sus chascarrillos pues hay cientos de niños que siguen la transmisión del programa.

Faisy es tundido en redes sociales

Como se dijo antes, Mariana Echeverría fue expulsada del foro de grabación de “Me Caigo de Risa” por haber realizado un chiste sumamente subido de tono en el que involucró a una hermana de Faisy, quien en cambio dejó pasar por alto la broma antes referida de Mariazel, incluso, en algún momento siguió el chiste realizando comentarios en los que dejó mal parado a Ricardo Margaleff, lo cual, le valió ser sumamente criticado en plataformas digitales pues consideran que “no es parejo” en su criterio de tarjetas pues solo beneficia a ciertos participantes y con otros es sumamente severo.

Faisy causó polémica en redes sociales por su postura ante ciertos chistes en MCDR. Foto: Especial

Hasta el momento, Faisy no se ha pronunciado respecto a estas fuertes críticas de las que es objeto en plataformas digitales, sin embargo, se espera que en los próximos días salga a hablar sobre el tema pues dicha situación ha causado una gran inconformidad entre los seguidores de esta exitosa producción cómica de Televisa.