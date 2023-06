Sergio Mayer sale en defensa de Emilio Osorio tras ser señalado como nepo baby: "Gente cu***a"

En medio de nuevas alianzas y rivalidades, “La Casa de los Famosos México” sigue dando de qué hablar y una vez más Sergio Mayer es parte de la polémica en redes sociales, pues el cantante no dudó en defender a Emilio Osorio de las criticas que ha recibido por trabajar junto a su padre, el productor de telenovelas Juan Osorio, motivo el que ha sido tachado de “nepo baby”.

Al borde del llanto, el ex Garibaldi se desvivió en halagos para el también hijo de la vedette cubana Nirka Marcos destacando su talento tanto en la música como en la actuación. Y es que Emilio ha sido llamado “nepo baby”, termino que se usa para referirse a los hijos de famosos que usan la influencia de sus padres para forjar una carrera, al igual que otros artistas como Ángela Aguilar, Camila Fernández, Michelle Salas, los hijos del comediante Eugenio Derbez e, incluso, al propio Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer defiende a Emilio Osorio de quienes lo llaman "nepo baby". Foto: IG @juanosorio.oficial

LCDLF México: Sergio Mayer defiende al hijo de Niurka

“La neta es un chavo bien lindo, bien noble, bien talentoso. Toda esa gente cul*** que lo critica porque su papá le da trabajo o porque está en novelas por su papá están muy equivocados, es un chavo bien talentoso que canta, actúa, se la rifa y además es disciplinado entonces dejen de ching***”, dijo Sergio Mayer.

Mayer también mencionó el caso de Sofía Castro, hija de José Alberto “El Güero” Castro y la actriz Angélica Rivera, por lo que pidió al público darles una oportunidad para demostrar su talento: “Como padres siempre queremos que nuestros hijos tengan una oportunidad y que no los ching*** y que los dejen crecer, hay que hacerlo y así debe de ser”.

“Respétenlo, véanlo, chéquenlo y reconozcamos su trabajo y su talento que no tiene nada que ver que sea hijo de, él está forjando y haciendo su propia historia y eso habla muy bien de él. Es respetuoso, cariñoso, atento y hace unos comentarios muy directos, muy asertivos, mucho más inteligente que varios de aquí”, finalizó.

Emilio Osorio responde a críticas

El actor de “Mi marido tiene familia” también ha decidido alzar la voz ante los comentarios negativos que ha recibido por participar en proyectos de su padre, aunque admitió que sí es gracias a él que pudo comenzar su carrera puntualizó en que es su talento lo que le ayuda a mantenerse en el gusto del publico.

“El problema es que yo nunca he sido lo que la gente dice cuando me critica, cuando la gente piensa que he sido el hijo de o un mantenido, el consentido, el que está ahí por su papá, el que no tiene talento”, dijo en entrevista para TVyNovelas al añadir que trabaja para poder salir adelante solo, ya que ser hijo del productor no es algo con lo que vaya a “comer” en el futuro.

“México no es fácil, cuesta trabajo, pero defiendo que no lo he hecho solo, porque sería muy hipócrita y malagradecido de mi parte decir que no he tenido a un equipo atrás, soy agradecido con el apoyo de mi padre”, dijo el actor de 20 años.