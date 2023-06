MasterChef Celebrity 2023: Padre José es el quinto expulsada de este domingo 11 de junio

El Padre José de Jesús se convirtió en el quinto expulsado de MasterChef Celebrity 2023, luego de que cocinó unos ostiones a la Rockefeller que resultaron fallidos para un du elo de eliminación; sin embargo, se llevó el aplauso de los Chefs porque se convirtió en alguien que sabía escuchar y se esforzaba día con día.

"A mis 69 años de vida nunca había aprendido tanto de cocina, tanto de apreciar, no como mucho, pero valoro.. Me siento contento porque siempre hay que aprender a ver las luces, más que las sombras. Me voy contento no porque me salgo por esa puerta, si no porque toda la producción me permitió entrar por esa puerta", dijo antes de abandonar el concurso.

Crédito: Instagram / MasterChef Celebrity

Lamentablemente tuvo un programa de muchas bajadas y de subidas. Aprendía, y sabía escuchar, además de trabajar bastante bien en equipo. Lamentablemente esos lados extremos lo iban a llevar a la cuerda floja tarde o temprano, y no logró satisfacer el paladar de sus chefs.

¿Quiénes se salvaron del reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

Los primeros que se ganaron un lugar en el balcón gracias a sus originales platillos inspirados en las ferias fueron Eduardo Capetillo Galván, Irma Miranda, Jorge "El Travieso" Arce y Manu NNa. Para muchos resultó sorprendente el hecho de que los últimos cuatro cocineros lograran convencer a los jueces con sus platillos, no por el hecho de que sus preparaciones no lucieran apetitosas, sino porque a lo largo de la competencia han tenido diversos tropiezos.

De hecho, la reina de belleza no dudó en expresar en el desarrollo del primer reto lo insegura que se sentía con su platillo, ya que, anteriormente sus preparaciones ya han sido consideradas como las peores de la noche, sin que esto la haya hecho despedirse de su sueño de ganar el reality. Por su parte, Jorge "El Travieso" Arce y Manu NNa lograron coronarse como otros de los ganadores de la noche a pesar de que sus platillos no convencieron al 100 por ciento a los chefs, quienes aún así decidieron reconocer su esfuerzo e innovación culinaria.

Por su parte, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo fue el ganador indiscutible, ya que decidió irse por lo seguro al preparar esquites con tuétano, un platillo exquisito que muchos restaurantes de prestigio llegan a incluir en su carta. Y fue esta preparación la que le permitió elegir cuál sería la persona a la que le cocinarían el resto de sus compañeros de MasterChef Celebrity, algo que provocó que algunos se salvaran y otros se fueran directamente al reto de eliminación.

Estos son los mejores memes de MasterChef Celebrity

Previo a la eliminación, los participantes del programa le dieron la bienvenida a algunos infantes, quienes por medio de emojis le comunicaron a los participantes cuáles eran los ingredientes de su platillo favorito, sin dar ningún tipo de receta o pista, algo que provocó algunas trampas entre los participantes y risas entre los usuarios de redes sociales.

Y aunque todos los cocineros de MasterChef Celebrity dieron de qué hablar este 11 de junio, fue Fabiola Campomanes quien protagonizó más memes debido a su comportamiento y personalidad carismática, la cual dejó en claro que es una mujer de armas tomar.

Aunque "El Cibernético" también causó risas al no poder abrir una lata, misma que le llevó Ivonne Montero a su estación al no poderla abrir ni con un cuchillo, sin imaginar que el luchador también tendría complicaciones al momento de querer retirar la tapa del frasco.