Jungkook de BTS recomienda ésta película de Leonardo DiCaprio que puedes ver hoy en Netflix

Leonardo DiCaprio es uno de los actores de Hollywood más populares, pues tiene una larga trayectoria en el medio artístico en el que cuenta con decenas de series y películas que lo han hecho ser una estrella internacional. Tiene varios filmes que gustan mucho al público, entre ellos a Jungkook de BTS, quien mostró ser un gran fan al recomendar una de las cintas del ganador del Oscar, la cual se encuentra disponible en Netflix, por lo que la puede ver el ARMY.

El llamado "Golden Maknae" es muy activo en sus redes sociales, pues le gusta estar en contacto con sus fanáticos. Antes de que eliminara su cuenta de Instagram, solía usar la caja de preguntas para hacer algunas dinámicas con sus millones de admiradores alrededor del mundo, varias veces pedía que le recomendaran series o películas que ver en la plataforma de streaming, y fue en una de esas ocasiones que el cantante de "Dreamers" reveló que le gustó la cinta "Don’t Look Up", protagonizada por el galán de Hollywood.

¿De qué se trata "Don’t Look Up", película que le gusta a Jungkook?

"Don’t Look Up", también conocida en Latinoamérica como "No miren arriba", es una película de ciencia ficción y sátira, la cual se basa en una historia apocalíptica. El largometraje fue lanzado en 2021, y está bajo la dirección de Adam McKay, quien hizo la cinta "El reportero: la leyenda de Ron Burgundy"; asimismo, estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, dos de las figuras más destacadas de la industria.

"Dos astrónomos mediocres descubren que, en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra. A partir de ese momento, intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación", se puede leer en la sinopsis de la plataforma de Netflix, en la cual sigue estando disponible debido a que es un contenido original, por lo que es poco probable que lo remueva de su catálogo por una larga temporada.

La película dio mucho de qué hablar desde que comenzó a filmarse debido a que el rodaje empezó desde la pandemia de Covid-19. Asimismo, su estreno fue limitado en salas de cine el 10 de diciembre de 2021 y después se lanzó en el servicio de streaming. A pesar de que recibió opiniones mixtas, fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2021 por el National Board of Review y el American Film Institute, asimismo aspiró a preseas para los Oscar, Globos de Oro y Critics' Choice Movie Awards.

En tanto, el fanatismo de Jungkook por Leonardo DiCaprio no es unilateral, pues al parecer el protagonista de "Titanic" también conoce a BTS. De acuerdo al actor de "Parasite", Cho Yeo-jeong, durante los premios de la Academia platicó brevemente con el galán de Hollywood y al preguntarle si le gustaba BTS este le contestó que conocía uno de sus temas: "Le pregunté si conocía a BTS. Dijo que le gustaba 'Blood Sweat & Tears'", indicó en una entrevista.

