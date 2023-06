Desde el camastro, Kristal Silva se suma a la fiebre de Barbie con traje de baño rosa

No hay color, ni prenda que no le vaya bien a Kristal Silva y es que la presentadora de Venga la Alegría es una de las conductoras más guapas del matutino, sin embargo, la tamaulipeca no sólo destaca por su increíble belleza, su carisma y conexión con la audiencia que la han llevado a ganarse el corazón del público. La ex miss universo también es experta en moda y tanto en el matutino como en su vida diaria ha lucido looks icónicos.

Llegó el fin de semana y la presentadora aprovechó para salir de la ciudad y darse un momento de tranquilidad y como es costumbre en ella, selecciona los trajes de baño más coloridos y de buen estilo que inmediatamente se convierten en referencia para sus seguidoras, quienes llevadas por el estilo de Silva, hace tendencia sus outfit. Esta vez aprovechó la fiebre barbie y optó por un bikini rosa con líneas en forma de ramas en color blanco y un coqueto tirante que va del cuello al pecho.

Kristal Silva derrocha estilo con un bikini color rosa Barbie

Durante un fin de semana de tomar el sol, aprovechó para lucir esta ropa de baño. | Foto: @kristalsilva_

La parte superior de este traje de baño definitivamente se convierte en un must have. La ex reina de belleza combinó esta ropa de playa con su larga cabellera negra y un tono rosado en los labios. La fotografía fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde suele publicar contenido para sus casi 2 millones de seguidores. Pero esta no es la única vez que hemos visto a la ganadora de La Academia de Venga la Alegría sumarse al Barbiecore, en otras ocasiones también ha llevado estas prendas que la hacen lucir como toda una Barbie.

¿Cómo combinar el color rosa? Kristal Silva da la muestra

Fue apenas el lunes pasado, cuando durante la transmisión del programa llevó este tono rosado, aunque aquella ocasión lo hizo usando un pantalón bootcut que estilizan de arriba hacia abajo su perfil y es que con el 1.78 de estatura que tiene la Kristal cualquier prenda resalta perfecto su estilizada figura de modelo.

Este tono de rosa destaca su tono de piel | Foto: @kristalsilva_

Pero también es común ver a Silva con outfits un poco más casuales, y desde su casa, con una selfie dejó atónitos a sus fans al usar una T-Shirt nuevamente del color de barbie. Este look definitivamente resalta y destaca el tono de piel apiñonado que tiene la conductora y debido a que este tono no tiene temporada puede usarse en cualquier momento del año, aunque es más usado en primavera, cuando los tonos vivos destacan más, siempre es buena elección llevarlo también en otoño/ invierno.