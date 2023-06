VIDEO | Chayanne cumple el sueño de abuelita con cáncer y su reacción conmueve las redes: "Más te voy a amar, papucho”

Hace tan sólo unas semanas se hizo viral en TikTok la tierna petición de una abuelita con cáncer, pues pedía ayuda a los internautas para cumplir su sueño de conocer a Chayanne antes de morir. Ante la insistencia de los fans, el mensaje llegó al cantante y la respuesta causó gran impacto en la mujer logrando conmover una vez más las redes sociales.

“Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira”, escribió el cantante puertorriqueño en el clip donde la abuelita le hacía saber que tiene cáncer de colón por el que recientemente tuvo su séptima quimioterapia; además, le pidió que le regalara una cobija con su rostro ya que deseaba “dormir con él”.

Chayanne cumple el sueño de abuelita con cáncer. Foto: TikTok @stitchsh

“¡No! ¿Cuándo me va a llevar mi Chayanne? Ya sabía que no me iba a dejar (…) Yo lo espero. Te amo más ahora, Chayanne, no te olvides de mi cobija para que yo duerma y despierte contigo, mi vida. Aquí están tus nietas, tu hija… Gracias, Chayanne, más te voy a amar, papucho de papuchos”, dijo entre lágrimas la mujer quien no pudo contener su emoción al saber que podría conocer al cantante.

Abuelita con cáncer viral en TikTok

Esta no es la primera vez que la mujer se hace viral en TikTok, pues su hija, Tania Hernández, compartió un clip con el que se suma a una serie de bromas con las que usuarios les decían a sus padres que su artista favorito había fallecido en un terrible accidente y la reacción de la abuelita conmovió de inmediato.

Luego de ello, se dio a conocer que luchaba contra el cáncer de colón: “Chayanne, no creas, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colón y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas porque todavía tenemos tres nietos y tres hijos que vas a conocer, por ellos quiero salir adelante”.

“No quiero causar lástima, por eso no había dicho nada, pero yo quiero verte, abrazarte, a ver a qué hueles. Haz de oler bien rico, papucho de papuchos”, fue el mensaje con el que la mujer se hizo viral ya que además de su emotiva historia los internautas quedaron cautivados con su sentido del humor.