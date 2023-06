Natanael Cano critica que algunos no sepan apreciar la música: “son unos robots que escuchan lo que está de moda”

Natanael Cano es uno de los pioneros de los corridos tumbados, el nuevo género de música regional mexicana que ha alcanzado éxito internacional. El compositor sonorense de tan sólo 22 años de edad, lanzó su primer álbum “Todo es Diferente” (2019) cuyo tema “Soy el Diablo” lo impulsó a la fama.

El también productor musical ha sido galardonado con tres Premios Juventud en 2020 y un Latin American Music Awards en 2021, además de múltiples nominaciones al Latin Billboards y Premios Lo Nuestro.

Entre sus éxitos destacan “Amor tumbado”, “PRC”, “Cosas claras, cosas buenas”, “Morritas”, “Arriba”, “Pacas verdes”, “Ninguna como ella”, Porte exuberante”, “El de La Codeina” y “Pacas de billetes”, entre otros. Algunas de sus colaboraciones son: “Soy El Diablo” con Bad Bunny, “AMG” con el cantante mexicano Peso Pluma y Gabito Ballesteros, “Nataaoki” com Steve Aoki, “Kilos de Amor” con Tokischa y “Como Es Arriba Es Abajo” con Dan Sanchez.

Natanael Cano crítica que algunos no sepan apreciar la música

Natanael Cano criticó que algunos no sepan apreciar la música y que mucha gente escuche determinado género sólo por moda y no realmente el arte de las composiciones musicales. “Son unos robots que escuchan lo que está de moda”.

“Ahorita es una competencia, ¿no? O sea, sacas un hit mañana y luego saca otro, al otro día otro y el tuyo se quedó en el olvido ya, porque, o sea, la cosa está muy fea ya”, señaló el cantautor en una entrevista para GQ.

El intérprete de “Morritas” comentó que debido a los cambios que han surgido en el consumo de la música, los artistas se ven obligados a componer éxitos fugaces y que la posible causa de este fenómeno es que las personas se dejan guiar por las modas y no aprecian la música.

“La gente no sabe apreciar la música, nomás es lo que está de moda. Todos son unos robots que escuchan lo que está de moda, no lo que les gusta a ellos. Personalmente, siento que el 80 por ciento de toda la humanidad escucha lo que está de moda y no lo que a ellos les gusta”, señaló Natanael Cano.