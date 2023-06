Joanna Vega Biestro niega haber difundido noticia falsa de la muerte de Daniel Bisogno

En los últimos días el estado de salud de Daniel Bisogno ha causado una gran preocupación debido a que se informó que tuvo que ser hospitalizado de emergencias por “complicaciones hepáticas” que derivaron en una cirugía y debido a que en un inicio no hubo mucha información sobre el estado de salud del conductor de “Ventaneando” en plataformas digitales comenzó a circular una noticia falsa sobre su muerte y en dicha nota se decía que Joanna Vega-Biestro fue la encargada de confirmar dicha información, por lo que en cuanto llegó la noticia a las manos de la conductora de “Sale el Sol” salió a desmentir dicha información y estalló contra quienes la involucraron.

Fue a través de Twitter donde un influencer que se identifica como “Panda del Amor” difundió la noticia del falso fallecimiento de Daniel Bisogno, quien supuestamente había perdido la vida tras su paso por el nosocomio y en su reporte, señalaba que esta información había sido confirmada de forma exclusiva por Joanna Vega-Biestro.

“De acuerdo a información exclusiva de Joanna Vega-Biestro, Daniel Bisogno habría fallecido hace apenas unos minutos. En breve más detalles” fue el tweet que comenzó a circular en Twitter y que por la magnitud de su contenido se hizo viral en muy poco tiempo y debido a que la titular de “Sale el Sol” fue etiquetada en dicho post, no tardó en reaccionar estallando contra quien la involucró en esta noticia falsa.

“¡Qué pende@&%# eres! ¡ESO ES MENTIRA! Y con eso no se juega. No me metas en tu intento por notoriedad. Y menos con ese nivel de estupidez” fue el texto que escribió Joanna Vega-Biestro para deslindarse de la noticia falsa del fallecimiento de Daniel Bisogno.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

Como se dijo al principio de esta nota, Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia el pasado sábado 27 de mayo y fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día y según lo informado por Pati Chapoy todo se debió a que “se le reventaron algunas várices del esófago” por lo que tuvieron que “pegarlas” ligar algunas otras para evitar nuevos episodios de este tipo.

Pese a que la cirugía salió bien, Daniel Bisogno permaneció en terapia intensiva durante dos días y fue hasta el martes 30 de mayo cuando fue trasladado a terapia intermedia y en el último reporte de Pati Chapoy se informó que el querido colaborador de “Ventaneando” ya comenzó a dar sus primeros pasos para iniciar su recuperación, no obstante, deberá permanecer internado debido a que le están realizando distintos estudios para poder determinar de manera oportuna qué fue lo que originó que algunas varices esofágicas “reventaran” para así poder darle un tratamiento adecuado.

Hasta el momento, Daniel Bisogno no se ha reportado en redes sociales ni en “Ventaneando”, sin embargo, se espera que en cuanto esté más recuperado pueda ofrecer algunas declaraciones para tranquilizar a todos sus fans.