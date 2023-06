Entrañable integrante de "Me Caigo De Risa" podría perder el trabajo por este mal hábito

La nueva temporada de "Me Caigo De Risa" está a la vuelta de la esquina y los integrantes de la familia disfuncional lo saben, por esta razón es que uno de ellos, Yurem Rojas, sabe que es el momento perfecto para celebrar y dar un paso adelante en este proyecto que lleva ya nueve temporadas.

Fue así como el mismo conductor y actor lo expresó a los medios de comunicación, donde enfatizó que para esta ocasión habrá una sorpresa especial en su desempeño dentro del programa. Por la misma situación, Yurem se sinceró y admitió que no todo es fácil cuando se trata de cumplir con su labor, puesto que tiene un mal hábito que le impide dar el cien por ciento y, si no se cuida, podría dejarlo fuera de la emisión.

Será conductor del programa

El presentador oficial de "Me Caigo De Risa" es, como bien se sabe, Faisy. Para esta temporada habrá una variación y esa es que Yurem será conductor digital de la emisión.

"Yo no llevo nueve años en Me Caigo De Risa, yo entré en la tercera temporada. En esta novena voy a ser el conductor digital y vi todos los programas allá atrás aunque no saliera a cuadro. Quedó muy divertida, me reí muchísimo, creo que cada personaje de la familia disfuncional reafirmó su personalidad en esto", precisó.

¿Su trabajo está en riesgo?

Yurem Rojas ama su trabajo en el programa y siempre se muestra comprometido para realizarlo. El problema es que tiene un mal hábito que le impide cumplir al cien con su labor.

"No me regañó Fastlich, pero me cuesta trabajo llegar temprano a la grabación del programa. No es que me levante tarde, me levanto temprano pero por alguna extraña razón siempre llego tarde", confesó.

Ante esto, indicó cómo ha solucionado ese problema.

"He cambiado eso, ya tengo reloj, trato de echarle muchas ganas y creo que tengo un punto a favor pero eso le quita mucho profesionalismo a mi trabajo, pero me ha cambiado para bien.", dijo.

Actuará en bioserie de la Trevi

Yurem remató su participación con la noticia de que actuará en la serie basada en la vida de Gloria Trevi.

"No te puedo decir, es un personaje secreto, pero sin mí no puede pasar la historia. De verdad, no puedo decir quién es mi personaje, por contrato no puedo. Está bien relajado pero quedó muy cool. Salgo en pocos capítulos", precisó sobre la serie de la vida de Gloria Trevi.

MAAZ