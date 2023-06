Desde la alberca, Marjorie De Sousa impacta en traje de baño rojo

Marjorie De Sousa no para de cautivar y enamorar a sus millones de fanáticos en las redes sociales con su estilo. En su cuenta oficial de Instagram, la famosa actriz compartió una fotografía desde la alberca con la que se robó todas las miradas y recibió miles de "likes". En la postal, que también ha logrado obtener cientos de halagadores comentarios, se observa a la venezolana vistiendo un traje de baño rojo con el que causó impacto.

La actriz, originaria de Venezuela, dejó claro que no le teme a los atuendos coquetos y reveladores, algo que ya ha demostrado con muchos de los looks que deja ver en las redes sociales, pues es una de las celebridades de la pantalla chica que es muy activa en las plataformas, en las que se confirma como una de las reinas del estilo con outfits juveniles con los que destaca su curvilínea silueta.

Marjorie De Sousa conquista en bañador rojo

Fue este miércoles cuando Marjorie compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen 9.6 millones de admiradores, una instantánea en la que se le puede ver presumiendo su silueta y belleza en una coqueta prenda que destaca por su diseño de escote bajo y cuello halter, un estilo que ha ganado mucha popularidad y que promete seguir siendo el favorito en este año, por ser ideal para estilizar la figura.

Marjorie enamora desde la alberca. Foto: IG @marjodsousa

"Y decidí ser yo!!! Y me gusta muchooooooo #losiento #perdóname #teamo #gracias #hoponopono #photoby #mi", escribió la actriz venezolana para acompañar la publicación en la que se le ve posando desde una alberca con agua cristalina, foto que ha generado 14 mil 500 "me gusta" en menos de 24 horas, aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks modernos y frescos.

En la imagen se le observa luciendo una prenda ajustada que destaca por su diseño de escote pronunciado, el cual combinó con una gorra en el mismo tono, demostrando que el rojo es uno de los que mejor le van, como se puede ver en otras publicaciones en las que se luce en este color que destaca su piel y cabellera rubia.

La actriz confirma que el rojo le va de maravilla. Foto: IG @marjodsousa

La nacida en Caracas, Venezuela, de 43 años, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, de quien se divorció en el año 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 años.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.