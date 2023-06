¿Celos? Así captaron a Vanessa Claudio mirando feo a Uriel Estrada con otra mujer

Vanessa Claudio y Uriel Estrada son una de las parejas a cuadro que muchos piden ver juntos como algo más, por lo que desde hace un tiempo en el programa "Al Extremo" se han dado situaciones que dan de qué hablar, como sucedió en la emisión de este miércoles, cuando la conductora fue captada mirando feo al presentador por estar del brazo de otra mujer, ¿será que hay celos?

Después de estar varios años lejos de México y de la televisora del Ajusco, fue en enero de 2022 cuando la puertorriqueña regresó para unirse al programa vespertino de TV Azteca, y ha sido desde hace varios meses que los fanáticos se han manifestado a favor de que Claudio y Estrada se den la oportunidad de tener una relación de noviazgo, pues actualmente los dos están solteros, sin que hasta el momento se haya concretado.

Vanessa Claudio, ¿celosa?

"Ojo con esas miradas y abrazos @urielestradatv. #AlExtremo", escribieron en las redes sociales del programa para compartir un video en el que está Vanessa observando a su compañero, quien estaba del brazo de la reportera Karina Nova, un clip que fue musicalizado con la canción "Celos" de Fanny Lu, y en el que se pueden leer una gran cantidad de mensajes en los que sus fans les piden que ya se den una oportunidad en el amor.

Vanessa fue captada observando a Uriel Estrada. Foto: IG @alextremotv

"Y si yo les contara lo que me dijo después", fue el comentario que dejó Uriel Estrada en la publicación de Instagram, mensaje con el que seguiría dándole una esperanza a sus fanáticos, pues con sus palabras dio a entender que en efecto Vanessa se mostró celosa de la colaboradora de "Al Extremo", quien se tomó del brazo del conductor cuando la puertorriqueña estaba detrás de ellos.

"Ayyy ya digan porfa sí andan?", "Yo siento que Uriel lo hizo a propósito xq ella le coquetea y ahora si le dio por su lado", "No pues… por qué cuando no los veo suceden estás cosas? Me pierdo lo mejor!", "Si Vane marca tu territorio ya !! No te tardes", "Obvio ya andan aunque lo nieguen", "Uriel es muy guapo y se nota q se gustan, ojalá se diera algo, pero no de juego ni p el rating, de verdad @urielestradatv", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Vanessa se mostró "incomoda". Foto: IG @alextremotv

Uriel Benjamín Estrada Miranda, nombre completo del conductor de 37 años, ha formado parte de TV Azteca desde que tenía 18, cuando ingresó como practicante. Estudió Ciencias de la Comunicación y en la televisora del Ajusco ha sido reportero de Seguridad y Justicia. También fue conductor de "Hechos Meridiano Guerrero", donde ascendió a jefe de información y llegó a ser Director de Noticieros en TV Azteca Guerrero.

Actualmente está a cargo de la conducción del noticiero "Ahora Más Noticias", que es transmitido por A Más, trabajo que combina con "Al Extremo", del que recientemente se rumoró que se iría, sin embargo, la supuesta salida nunca se realizó. En las cuestiones del amor, se sabe que estuvo por más de 2 años con la conductora de Foro TV Alejandra Aguayo, con quien terminó hace más de un año.