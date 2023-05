VIDEO | Carlos Rivera revela cuál fue la canción con la que le pidió matrimonia a Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conforman una de las parejas del espectáculo más discreta, por años mantuvieron su relación en secreto, tampoco se fotografiaban juntos, ni se daban a conocer muestras de amor a través de redes sociales, por lo que incluso fueron juzgados o también hubo quien no creía en su amor.

Pero así como dieron mucho de qué hablar, asimismo callaron muchas bocas cuando anunciaron que se casaron en junio del 2022 en España en una ceremonia muy exclusiva, a las semanas dieron a conocer a sus seguidores que están esperando a su primer bebé y que la noticia los tienen más que contentos.

Ahora lo que se dio a conocer es que fue el cantante Carlos Rivera quien tuvo una atención muy bonita con Cynthia, ya que la forma en la que le propuso que se convirtiera en su esposa fue con una canción que escribió específicamente para relatar todo lo que siente por ella y hacer la pregunta más importante.

En una charla de Carlos Rivera con Adrián Uribe en el programa “De noche, pero sin sueño” confesó que creó una pieza que es especial para todos aquellos que desean pedirle a su pareja permanecer toda la vida juntos, la pieza se llama “La carta” y además fue la que utilizó cuando le pidió a Cynthia estar con él para siempre.

“Ahora tengo una que se llama ‘La Carta’ que es específicamente para eso, para pedir matrimonio, la escribí para eso, es que la música siempre ayuda, pero esa es una carta de amor, es una canción que después de haberle escrito muchas canciones dije ‘qué hago, necesito algo especial’ y empezó a hacer la carta”, fue lo que contó el exparticipante de La Academia.

“La carta” forma parte de la nueva producción de Carlos Rivera que se titula “Sincerándome”, un proyecto que según los flamanticos está lleno de naciones con la que el ídolo musical deja un poco de lado todo el hermetismo de su vida personal y le muestra a sus fanáticos un poco más de sus sentimientos reales.

Hola, amor mío

Aquí me tienes escribiendo las palabras

Que debían ser la carta que deseabas que escribiera

Pero, como sabes, no sé hacerlo

Sin que se me escape alguna nota acompañando un verso

Y si me permites te diré de esta manera

Porque ayudas sin torpeza lo que siento

Tú has sido mi bendición

Y quiero hacer perfecto este momento

Hoy todo lo que puedo sentir

Se ha convertido en mucho más de lo que nunca imaginé

Eres tú la única verdad por quien cambié a mi soledad

Que amor eterno le juré

Porque me he encontrado con tu ser maravilloso

Que me tiene enamorado hasta la piel

Necesitaría mil millones de hojas blancas

Para poder explicarte los porqués

Pero si me dejas proponerte que lo haga cada día

De todos los que me queden por vivir

Quiero preguntarte con mi entero corazón

Que si me aceptas que los viva junto a ti

Préstame tu mano, te lo pido

Cásate conmigo

Amor mío

Cásate conmigo

Amor mío

Cásate conmigo

Amor mío

Cásate conmigo