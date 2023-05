Pepe Aguilar teme por la desaparición del traje de charro ¿se debe a los corridos tumbados?

No es secreto que Pepe Aguilar no está muy feliz con la aceptación de los corridos tumbados o bélicos, pues en distintos momentos se ha pronunciado en contra de los sonidos y las letras en donde se habla de actos ilícitos o de guerra, por eso ahora también hizo referencia a algo que el público está dejando de lado y aunque no especificó que sea por los nuevos subgéneros si mostró su preocupación.

Una de las cosas que recientemente dijo Pepe Aguilar es que la tradicional indumentaria mexicana conocida como el traje de charro, está en un avanzado abandono, pues ya son pocos los que quieren lucir como grandes estrellas como lo fueron Vicente Fernández, Pedro Infante o Antonio Aguilar, por mencionar algunos.

El traje de charro es un símbolo de la cultura mexicana que está por extinguir a su parecer, pues describió que duda que en los próximos años llegue alguien a superar el talento y porte de los cantantes que tenían la galanura y usaban la vestimenta con orgullo, pero sobre todo con el respeto que se debe.

“Dudo de todo corazón que la raza que se vestía de charro para salir a cantar y que tenía el éxito que ustedes ven, dudo que vuelva a haber otros, no creo que se vuelvan a vestir de charro como Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Quedamos dos o tres y se acabó”, compartió Pepe Aguilar en su pasada actuación en Hermosillo, Sonora.

Tiene más de 40 años de carrera. IG/pepeaguilar_oficial

Para fortuna de los seguidores del regional mexicano, otra de las cosas que aseguró es que no cree que se extinga el mariachi, pues es algo que el público goza a más no poder, además México es reconocido en otros países por este género y por las canciones que se tocan y que hacen referencia las tradiciones.

Hay que recordar que Pepe Aguilar, aunque no nació en México, tiene arraigadas sus raíces gracias a las enseñanzas de sus padres Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos de los actores más importantes del país y quienes formaron parte fundamental de la identidad y respeto a la industria musical y cinematográfica.

El “Charro de México” sigue con sus objetivos claros para llevar lo mejor de su talento y el de sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, todos juntos llevan el show “Jaripeo sin fronteras” a diversos lugares de México y Estados Unidos en donde han realizado varias hazañas y conquistan múltiples escenarios.

