JLo reveló la picante broma que hace Ben Affleck sobre sus looks

Son días muy intensos para JLo en el trabajo pues entre la promoción de su nueva película “The Mother” y la Gala del Met, la artista nos está regalando un sinfín de looks muy inspiradores en los que luce fabulosa. Es que la hispana no deja de marcar tendencia en la moda y busca permanente influir entre las mujeres.

Desde lo personas, vive días muy buenos con el actor Ben Affleck ya que no solo se llevan muy bien en la convivencia sino también saben respetar sus tiempos. En una entrevista para el show Live with Kelly and Mark, con Kelly Ripa y Mark Consuelos, los conductores le hicieron la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Opina Ben sobre los looks de la Diva?

Jennifer Lopez. Fuente: Instagram @jlo_ben

Esta es la gran broma que le hace Ben Affleck a Jennifer Lopez

JLo reconoció en la entrevista que aunque su esposo no asiste a las pruebas de vestuario, siempre le pregunta su opinión sobre qué vestido le sienta mejor. "Si me estoy vistiendo y vamos a ir a una alfombra roja o un evento grande le pregunto '¿qué piensas este o este?'. Algunas veces no es lo que yo pienso, lo que es divertido", comentó la cantante.

Al preguntarle si Ben Affleck le gusta un estilo más sexy o prefiere otro tipo de atuendos, la también empresaria respondió. "No es que prefiera una cosa u otra, me dice lo que le parece que me queda mejor en cada momento", manifestó la estrella de Hollywood sobre la gran relación que hay entre ambos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Fuente: Instagram @jlo_ben

De todas formas, JLo también sorprendió compartiendo que en ocasiones, Affleck le gasta bromas cuando sus looks traen poca tela, algo habitual en su guardarropa. "Algunas veces bromea '¿Dónde está el resto de la blusa?' Y yo… esta no tiene nada más", expresó entre risas la cantante.

