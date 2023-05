Mariana Seoane revela cómo ha sido la intensa lucha contra el cáncer de su madre: “Es muy complicado”

Desde hace un par de meses atrás, la carrera de Mariana Seoane volvió a tomar un nuevo e importante impulso dentro de la industria del entretenimiento debido a que anunció su regreso estelar a las telenovelas, además, retomó su faceta como cantante y hasta dejó ver que podría darse una oportunidad en el amor con “El Güero” Castro, lo cual la tiene más que contenta ya que en los últimos años atravesó por un momento más que oscuro en su vida personal pues además de experimentar severos problemas de salud, la cantante también tuvo que luchar contra el cáncer que se le diagnosticó a su madre.

Fue durante una entrevista para el portal de TVyNovelas donde Mariana Seoane habló sobre las duras pruebas que ha enfrentado su familia en los últimos años y reveló que el golpe más fuerte que recibió fue que su madre, la señora Stella García, fue diagnosticada con cáncer, sin embargo, no ofreció muchos detalles y solo se limitó a decir que dicho padecimiento fue muy fuerte.

Cabe mencionar que, Mariana Seoane señaló que afortunadamente su madre ya salió limpia de cáncer en sus últimos estudios, sin embargo, reconoció que la lucha todavía no termina pues su progenitora quedó sumamente debilitada y con anemia, no obstante, se mostró confiada en que la recuperación de su madre será todo un éxito, aunque se dará de forma lenta.

“Está saliendo delante de unas quimioterapias fuertísimas que la dejaron totalmente debilitada y un poco anémica, pero gracias a Dios salió limpia en su última tomografía, ya acabó su tratamiento y, si Dios quieres y lo permite, vendrá su recuperación lenta, pero espero que otra vez vuelva a agarrar fuerza, que sus musculitos se reparen”, expresó Mariana Seoane.

Durante la charla, Mariana Seoane reconoció que todo este proceso de acompañar a su madre en su enfermedad ha sido sumamente difícil, debido a que son sumamente allegadas y hasta comentó que ahora ve a su madre como a una hija pues la ha cuidado todo el tiempo, además, señaló que está consciente que en algún momento su madre la dejará, pero comentó que todavía no quiere pensar en ello pues no está preparada y por ahora solo quiere enfocarse en quererla y procurarla para que le dure muchos años más.

“Es muy complicado, muy difícil, pero hay que ver lo bonito, siempre me manda sus bendiciones, que todavía la tengo conmigo y que, si un día va a dejar su cuerpo, seguro va a ser un ángel cuidándome en todas partes, aunque no sé si algún día esté preparada para ello, pero hoy la tengo y eso es lo importante. Yo la cuido, es mi chiquita, no tengo hijos, pero ahora ella es como una niña, entonces la cuido como si fuera mi chiquita”, señaló Mariana Seoane.

Como se mencionó antes, Mariana Seoane también experimentó severos problemas de salud pues entró al quirófano para que le extirparan un tumor del cuello y posteriormente ella misma señaló que presentó un fuerte cuadro de depresión, sin embargo, luego de este oscuro episodio en su vida, actualmente se encuentra positiva y entusiasmada por volver a retomar su carrera.

