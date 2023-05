La serie en Netflix que debes ver, es de los creadores de “Todo en todas partes al mismo tiempo” y conquista al mundo

Los multiversos son parte de la historia de la cultura audiovisual desde hace décadas; sin embargo, durante los últimos años la tendencia hacia la construcción de narrativas en las que los personajes atraviesen portales o planos espaciales que les permitan conocer cómo pudo ser su vida en caso de haber tomado alguna decisión es cada vez más frecuente. Una de las películas más recientes que ha abordado estos temas es "Everything Everywhere All at Once" o mejor conocida en México como "Todo En Todas Partes y Al Mismo Tiempo", misma que conquistó al mundo desde su lanzamiento en marzo de 2022 y que conquistó en la premiación de los Oscar 2023, llevándose siete estatuillas, entre ellas la más cotizada: Mejor Película.

Ahora en Netflix una serie de los creadores de esta alucinante cinta causa furor debido a que al igual que el filme, esta es una producción desarrollada en Estados Unidos y desempeñada por actores y actrices asiáticos, pero no es todo, pues su trama está llena de adrenalina y un vaivén de fuertes emociones desenlazadas a lo largo de la trama, se trata de "Bronca".

Esta es una serie de drama creada por Lee Sung Jin y producida por A24, la misma empresa que creó la película "Todo en todas partes al mismo tiempo". La serie consta de 10 episodios y fue estrenada originalmente en la plataforma de streaming de Apple TV+, pero ahora se encuentra disponible a través de Netflix.

De qué trata la alucinante serie

La trama de "Bronca" sigue a Mariam (Sanaa Lathan), una mujer afroamericana que trabaja como abogada en una firma de abogados corporativos en la ciudad de Nueva York. Después de presenciar una violenta confrontación policial en su vecindario, Mariam se ve obligada a enfrentarse a su propia identidad ya las tensiones raciales que la rodean. La serie explora temas como el racismo, la brutalidad policial y la gentrificación, todo ello visto desde la perspectiva de Mariam y su familia.

La producción contó con un equipo de talentosos profesionales, incluyendo al showrunner y creador de la serie, Lee Sung Jin. Además, A24, la productora detrás de la serie, es conocida por su trabajo en otros destacados proyectos de cine y televisión de alta calidad, como "Moonlight", "Lady Bird" y "Euphoria".

“Bronca” cuenta con un reparto impresionante, protagonizada por la talentosa actriz Sanaa Lathan en el papel principal de Mariam. También aparecen en la serie actores como Kendrick Sampson, Omar Epps y Michael Kenneth Williams, quienes lamentablemente debían antes del estreno de la serie. En general, "Bronca" es una serie dramática y conmovedora que explora temas importantes y actuales relacionados con la raza y la identidad en Estados Unidos, por lo que sin duda es un filme que te encantará ver.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Netflix: La película mexicana más esperada de 2023 ya está disponible, tiene comedia y te cautivará con su trama