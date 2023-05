Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: la verdadera razón por la que terminaron su relación y se hicieron amigas

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tuvieron una relación sentimental larga, que mantuvieron oculta por muchos años. A pesar de que todo su noviazgo fue muy discreto, en los últimos años han dado detalles de qué fue lo que ocurrió cuando estuvieron juntas como pareja, así como la verdadera razón por la que terminaron después de estar unidas por tanto tiempo. Aunque las conductoras concluyeron con su compromiso, no fue así con su amistad, pues aún son muy cercanas y trabajan juntas.

Montserrat y Yolanda son el dueto de conductoras más querido por el público, pues desde hace varios años están enfrente de distintos programas en Unicable. Las presentadoras han reflejado su buena relación por medio de la pantalla chica, por lo que dejan en evidencia que tienen una fuerte amistad; sin embargo, pocos conocían que antes fueron novias y que todo terminó por una infidelidad por parte de una de ellas con una persona muy famosa.

Así se conocieron Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

La conductora originaria de Sinaloa destacó en una entrevista que siempre estuvo enamorada de Montserrat, pues recuerda estar viendo los partidos de futbol esperando el comercial en el que salía la modelo. Por esa razón, cuando la conoció en persona en Televisa sintió el flechazo y desde ese momento comenzó a cortejarla. En tanto, la rubia estaba casada y nunca había tenido una relación lésbica, por lo que dudaba de sus sentimientos hacia Andrade.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo '¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinche vieja si no me gustan las mujeres?'. (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas…”, dijo Oliver a Jorge "El Burro" Van Rankin en su programa de YouTube, en donde también confesó que se divorció de su esposo para iniciar una relación con su ahora compañera en "Montse & Joe".

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver terminaron por esta razón

Las presentadoras comenzaron una relación que mantuvieron alejada de los medios de comunicación, pues aunque era un secreto a voces nunca lo confesaron. Su noviazgo duró 10 años y todo terminó debido a una infidelidad de Yolanda Andrade, quien se enamoró perdidamente de una famosa: se trató de Verónica Castro, la cual ha negado en diferentes ocasiones que hubiera tenido algún vínculo sentimental con la sinaloense.

"Cuando tronamos fue muy difícil, fue mi culpa porque la engañé con otra persona", indicó Andrade, de 51 años, en una entrevista con Isabel Lascurain, integrante de Pandora, para su canal de YouTube. En el mismo programa reveló que Montserrat Oliver le entregó una carta que leyó muchos años después, en el escrito su compañera y ahora su amiga le dijo que la perdonaba por haberla engañado.

"'No me importa que tú tengas emociones con esa persona (Verónica Castro), pero yo te quiero decir que te perdono y no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo'. Me lo escribió Montserrat y yo no leí la carta hasta hace relativamente poco […] Lloré porque dije: '¿Cómo me está perdonando algo tan fuerte que pasó', 'Y siempre te voy amar', y decía unas cosas muy bonitas, pero también por otra parte creo que fue sano (terminar), todo (lo hacíamos) juntas", destacó la conductora.

