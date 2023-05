Galilea Montijo tiene el traje de baño ideal para mujeres de 40 a 50 años

La moda para mujeres de 40 a 50 años nunca debe pasar inadvertida, en especial si está dictada por famosas como Galilea Montijo, quien en más de una ocasión ha presumido los looks más icónicos en los que junta las tendencias de cada temporada con los diseño más elegantes para así lucir glamurosa sin demasiado esfuerzo; aunque en varias ocasiones ha lucido los vestidos más chic o los pantalones con estampados arriesgados, en su último atuendo demostró cuál es el traje de baño ideal para las próximas vacaciones en la playa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Hoy" compartió una sesión de fotos desde la playa para felicitar a su amigo y maquillista de celebridades, Alfonso Waithsman, pero si hay algo que también llamó la atención de sus fans es que presumió el bañador de dos piezas más bonito de la temporada y que además cuenta con el estampado preferido del momento (y el más elegante. ¿Le robarías el look playero?

Desde la playa, Galilea Montijo presume el bikini ideal para lucir una piel bronceada

Para la ocasión, Galilea Montijo se sumó a la fiebre por los looks inspirados en Barbie y si bien no lució el rosa como el color protagonista, sí lo hizo con tonos muy discretos de magenta que mantienen ese estilo muy juvenil y femenino, por lo que resulta la apuesta perfecta para usar entre los 40 y los 50 años sin sacrificar el glamur. Por supuesto, esto no es todo, ya que el traje de baño destaca también por un estampado tropical que resulta muy chic y elegante, además de icónico para el verano.

En cuanto al resto del look, la conductora de 49 años demostró que un top strapless y un bottom de tiro bajo son ideales para lucirse desde la playa, pues ambas prendas permiten presumir un abdomen de acero y un vientre plano; para tener resultados como los que la actriz tiene son necesarias rutinas de ejercicio como las que ya han compartido Salma Hayek e incluso Khloé Kardashian, quien en los últimos meses tuvo un pérdida de peso importante.

Por otro lado, Galilea Montijo también aprovechó la ocasión para imponer moda con el resto de tendencias que se verán a lo largo del verano, ya que su traje de baño no sólo es perfecto para presumirse femenina y fresca, sino también para sumarse a otros estilos como el boho chic que no ha dejado de causar sensación en el mundo de la moda; sin embargo, la famosa lo hizo de la forma más discreta y sólo con los accesorios más bonitos como:

Un sombrero pesquero

Joyas como collares, pulseras y anillos

Galilea Montijo: 3 looks de playa con los que impuso moda

Esta no es la primera vez que la conductora de "Hoy" derrocha estilo desde la playa, pues ha demostrado que las tendencias de cada temporada no sólo son para las más jóvenes, sino también para las mujeres que tienen entre 40 y 50 años, y entre ellas no sólo destacan los bikinis, sino también otras prendas como los vestidos, pantalones holgados, jeans, minishorts o escotes arriesgados.

Así que si esta temporada quieres robarle el estilo a Galilea Montijo y además lucir al último grito de la moda no dudes en apostar por las prendas más frescas, coloridas, con escotes y con ese toque chic que amerita la temporada. A continuación puedes ver algunas ideas con las que te convertirás en la mejor vestida e incluso podrás presumir un efecto rejuvenecedor.

