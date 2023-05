Canelo Álvarez: cuál es el máximo grado de estudios del boxeador mexicano

Saúl Canelo Álvarez es el pugilista mexicano más admirado de los últimos tiempos, considerado como el mejor del mundo actualmente en las divisiones wélter, super wélter y super mediano, donde se ha hecho de numerosos títulos internacionales.

Aunque ha reconocido que sus estudios no fueron suficientes, es un gran empresario que se ha involucrado en diversos rubros como las gasolineras, las bienes raíces, e incluso en el campo de la producción tequilera, lo que aunado a sus patrocinadores y peleas, le dejan ganancias millonarias cada año.

Crédito: Instagram / @canelo

El máximo grado de estudios del Canelo Álvarez

Durante su infancia siempre fue un niño al que no le gustaba mucho asistir a clases, pero lo hacía por mandato de sus padres. Sus hermanos se dieron cuenta de su falta de pasiones, por lo que comenzaron a llevarlo a entrenar boxeo para que se fuera forjando en el arte de los guantazos como ellos.

Sus grandes dotes para el deporte fueron captados inmediatamente, pero seguía estudiando, y también trabajaba con su padre haciendo paletas para un negocio local, hasta que entró a la secundaria y poco a poco fue cambiando su vida hasta convertirse en la leyenda que es hoy en día.

Ya en la secundaria faltaba mucho a clases, pues el llamado del boxeo era mucho más grande. Poco a poco dejó las aulas para concentrarse completamente en el pugilismo, donde inmediatamente destacó a nivel nacional, y a los 15 años empezó a ganar títulos con las medallas del Campeonato Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional Juvenil de 2005.

Crédito: Instagram / @canelo

Su primer cinturón lo ganó en el año 2008, se trató del título wélter de la Federación Latinoamericana de Comisiones de Boxeo Profesional, le siguió el peso wélter de la Federación Norteamericana de Boxeo, así como el de la Organización Mundial de Boxeo. Lo de hoy, ya es legendario.

Hasta el año 2023, Canelo se ha hecho con los campeonatos mundiales super wélter del CMB, AMB, OMB; peso mediano de CMB, AMB, FIB; el super mediano de AMB, FIB, FIB, OMB, CMN y el medio pesado de la OMB. Algunos de los contrincantes que ha dejado en el camino son Matthew Hatton, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Caleb Plant y Callum Smith.

Otros negocios del Canelo Álvarez

Sin embargo, en numerosas entrevistas ha mencionado que su objetivo principal es convertirse en un empresario billonario; y aunque acepta que no tuvo estudios suficientes, confiesa también que le gusta mucho aprender de los negocios y de la gente con quien ha invertido su dinero.

Crédito: Instagram / @canelo

“Yo quiero ser billonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, billonario en los negocios. Yo no estudié, no tengo estudios, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas”, comentó el pugilista en entrevista con Graham Bensinger.

Actualmente tiene diversas empresas a su nombre que le dejan ganancias millonarias mes a mes. Entre ellas destacan las clásicas Canelo Store y Canelo Technology, parte de su plan de ventas como figura del boxeo; pero también es parte de Canelo Energy, cadena de gasolineras, es parte de sociedades mercantiles, de bienes raíces, y una promotora de pugilismo.

También es parte de una productora de tequila en los altos de Jalisco llamada "VMC" (Viva México, Cabrones), misma que tiene una línea de cócteles que ha utilizado la imagen del boxeador para su promoción. Éstas vienen en diferentes presentaciones de acuerdo con sus sabores de Paloma, Margarita y Jamaica.

