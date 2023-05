VIDEO| Kimberly "La más preciosa" se pone grosera con los periodistas que preguntan por la muerte de Kevin Kaletry, los empuja

La tarde de jueves 4 de mayo circuló la noticia del asesinato a sangre fría del influencer y creador de contenido Kevin Kaletry, esto ocurrió mientras se daba una conferencia de prensa en la que Wendy Guevara, conocida por ser parte del klan de "Las Perdidas", al lado de sus compañeros y socios anunciaban la obra de teatro "La Escuelita".

De inmediato la noticia corrió a las redes sociales, siendo el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, de los primeros en dar la noticia y algunos detalles, entre ellos que tras el evento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que huía en una motocicleta por su probable responsabilidad en el asesinato, mismo que ya está a disposición de las autoridades.

Fue casi de inmediato y a través de sus redes sociales que la influencer originaria de León, Guanajuato destacó que se encontraba bien y que no entendía nada de lo que había pasado, afirmó que ella no conocía al fallecido y que de hecho esa era la primera vez que lo veía en persona, pues anteriormente sólo el contacto era a través de videollamadas en las que se hacían los ensayos.

"Me estaban entrevistando, un chico muy lindo, cuando pasó esto con el chavo que también iba a salir en el elenco y pues el chico obviamente, pues falleció rápido, yo estaba en una entrevista y volteo, nomás vi que cayó alguien por allá, la verdad estoy ahorita en shock y tengo miedo, todos tenemos miedo", describió Wendy.

Kimberly es grosera

Desde luego que los cuestionamientos hacía la famosa no han parado y los medios están interesados en conocer su discurso, por lo que elementos de la prensa cuestionaron de nuevo a "La Perdida" y mientras ella repetía que no conocía al muchacho y no sabía nada acerca del porqué había sido ultimado de esa forma, su compañera Kimberly Irene alza la voz contra los representantes de los medios, los reporteros mencionaron que incluso llegó a empujarlos, cabe destacar que el equipo de Wendy trató de que las cosas se calmaran y la propia Guevara guardó la calma en todo momento.

