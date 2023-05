FOTO | Lady Di iba a ser reina, así lo predijo la película de "Volver al futuro 2" gracias a esta escena

La Princesa Diana, ex pareja del rey Carlos III y madre de William y Harry, fue una de las más queridas en el Reino Unido y es recordada años después de su muerte. En Inglaterra se preparan para la coronación del hijo de Isabel, quien asumirá el trono de manera oficial.

La historia de Lady Di está llena de tragedias y de traiciones, pues ella misma reveló que no era bien recibida en la familia real, además de sufrir un amor unilateral con Carlos. Aunque murió muy joven, muchos británicos la reconocen como su princesa, por encima de Camilla.

Y, aunque de seguir viva no hubiera sido coronada debido a que no tiene ascendencia real y solo aquellos de sangre directa pueden recibir los títulos reales. Sin embargo, la película de "Back to the future" predijo el reinado de Lady Di hace muchos años.

Te puede interesar: La coronación del Rey Carlos III ha dejado lluvia de memes en la red y estos son los mejores

¿Lady Di iba a ser la reina de Inglaterra? Así lo predijo Back To The Future

Algunos han expresado que Carlos III no es su rey, pues no están de acuerdo con su personalidad y mucho menos con darle la bienvenida a Camilla. Será este sábado por la madrugada cuando se realice la coronación del monarca de Inglaterra, se dice que su pareja no recibirá el título de Princesa de Gales en respeto a Lady Di.

Sin embargo, la Princesa Diana sí tuvo el título de reina, al menos en la ficción. Y es que "Back to the future 2" muestra el futuro del año 2015 y en una de las escenas se muestra un periódico que anuncia la visita de "Queen Diana" a Washington, una predicción bastante alejada de la realidad, pero en aquél entonces no se esperaban la desgracia que arrebataría su vida.

Esta no es la única coincidencia, y es que Lady Di asistió a la premiere de la película y Michael J.Fox pudo conocerla, quizás de ahí el guiño de incluirla en la secuela. El actor disfrutó de la función de cine junto a la Princesa Diana, pero evitó ir al baño al estar sentado a su lado.