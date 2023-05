Emiliano Aguilar se va a lanzar como rapero y este es el único miembro de su familia que lo apoya

Grata sorpresa la que brindó Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar a todos sus seguidores ya que desde hace algunos días indicó que prepara una producción musical e incursiona en el escenario al igual que sus hermanos Leonardo y Ángela, pero contrario a lo que sus familiares hacen, el chico se inclinó por el género rap.

A través de sus redes sociales en donde aparece como @emiliano_aguilar.t dio a conocer algunas de las rimas que formarán parte de lo que está por sacar a la luz, cabe mencionar que no ha dicho cuándo será el lanzamiento oficial, ni el nombre de las piezas, lo único que se aprecia es la voz, que según por los comentarios dejó impactados a los espectadores.

En el Instagram oficial de Emiliano se puede ver una fotografía en la que está frente a un micrófono, como descripción escribió “Le seguimos dando”, la gráfica rápidamente se llenó de comentarios y buenos deseos para su nueva carrera, pero uno de los que hizo más ruido es el que dejó su hermano Leonardo Aguilar, el “Gallo fino” puntualizó: “Eso Emi”, como muestra del apoyo que le brinda. Ángela Aguilar no se quedó atrás, pero la “Princesa del regional mexicano, solo se limitó a escribir varios emojis de fuego, dejando claro que también está a favor de la nueva producción de su ser querido.

Una de las incógnitas mayores en el tema de la inclusión de Emiliano al escenario es la opinión de sus familiares, en especial de su padre Pepe Aguilar, hay que recordar que el joven es producto del primer matrimonio del charro con Carmen Treviño, aunque se presume siempre se ha hecho responsable de su paternidad, es el hijo más alejado a su núcleo.

“Me recuerda cuando yo inicié en mi carrera, no tanto porque estaba en el rock, sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra que mucha gente cree que mi papá me llevó así de la mano y me empujó hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo yo, yo le llegaba con la música y le decía ‘¿qué opinas de esto?’, entonces igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, pero ahora que Emiliano está rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabía que estaba rapeando”, es la opinión de Pepe Aguilar respecto a la carrera de su hijo mayor.