El tajante mensaje del Sindicato de Guionistas a Jenna Ortega: "Sin los escritores, Jenna Ortega no tendría..”

La actriz estadounidense Jenna Ortega sigue disfrutando de las repercusiones de la serie “Merlina” y de su paso por “Scream 6”. La joven y talentosa actriz dio un salto significativo en su profesión al formar parte de estas grandes producciones y actualmente está entre las estrellas más admiradas de la gran pantalla.

Jenna Ortega posando. Fuente: Instagram @jennaortega

Con tan solo 20 años, la famosa nacida en California ha demostrado que tiene mucho para ofrecer a la industria. Su talento y estética se combinan a la perfección para quienes buscan protagonistas para sus filmes. Además, Jenna Ortega ha incursionado en el mundo de la moda con sus looks y es la cara visible de muchas y reconocidas marcas.

Guionistas contra Jenna Ortega

En las últimas horas, y en el marco de la huelga que llevan adelante los escritores del Sindicato de Guionistas de América, al pedido por mejores condiciones laborales le añadieron algunos reclamos en contra de la actriz Jenna Ortega. Éstos se enfocaron en declaraciones que la protagonista de “Merlina” lanzó al podcast Armchair Expert.

Crítica a Jenna Ortega. Fuente: Captura de Twitter

A principio de año, Jenna Ortega afirmó que "hubo momentos en el set de Merlina en el que fui poco profesional. Me sentaba y cambiaba mis líneas. El supervisor de guion pensó que estaba tramando algo y luego yo debía explicar el motivo por el que no podía hacer ciertas cosas". Esas fueron las declaraciones que parece no gustaron a los guionistas y ahora se lo hicieron saber.

Cartel contra Jenna Ortega. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Durante la huelga, el guionista de “BoJack Horseman”, Nick Adams expresó que "Jenna Ortega debe volver desde Nueva York para su turno en la reescritura de guiones de esta tarde". Mientras que Karen Joseph Adcock, guionistas de “Yellowjackets”, fue más irónica y deslizó “Re-escribir es escribir. Nos vemos en las protestas Jenna". Otro de los escritores, Brandon Cohen, se expresó con un cartel que decía "Sin los escritores, Jenna Ortega no tendría nada que mejorar". Por ahora, Jenna Ortega no ha dicho ni escrito sobre el tema.

