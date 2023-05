El influencer Davis Leon revela que tras el asesinato de Kevin Kaletry se irá de México: "No me siento seguro aquí"

La muerte del influencer de redes sociales Kevin Kaletry, ha causado conmoción en muchas de las personas que se encontraban cerca de él en el momento del suceso. Igual de forma profesional como personal, algunos otros influencers mostraron su opinión en torno al tema.

Uno de los más afectados fue Davis Leon, quien además de ser creador de contenido también participaría a lado de Kaletry en la puesta en escena para la cual se habían conocido recientemente, además de que habían compartido ensayos y algunas charlas.

Justo esta extraña situación del asesinato de Kaletry y otros hechos similares, fueron los que alarmaron a Leon y le hicieron tomar una abrupta decisión para dejar la Ciudad de México.

Davis Leon siente miedo

Fue el propio Davis Leon quien manifestó sentir miedo tras el asesinato de Kevin Kaletry, ya que destacó la inseguridad imperante en México.

“Yo no voy a hablar de él aquí por respeto a la persona que falleció. Él merece un respeto, yo no lo conocía, de casualidad llevábamos dos días de ensayo por zoom y ahí fue donde conocí a este chico. Hoy fue que lo pude conocer y es triste que ahorita estaba hablando con alguien y de pronto ya no esté”, recordó.

Dejará México para cuidarse

El mismo Davis Leon indicó que los sucedido con Kaletry le impactó, aunque no sabe a quien culpar de ello. Eso sí, consideró extraño todo lo acontecido y prefirió mejor emigrar.

“Estoy bien, pero estoy con más miedo todavía. En poco tiempo me han sucedido cosas que dices: ‘qué onda’ y no es mentira, una tras otra. No digo que sean coincidencia, ni culpo a nadie, pero no mam... ”.

“Ahorita lo que voy a hacer es irme del país, así sea algo directo para mí o no, yo ya no me siento seguro aquí. Esa es la decisión que estoy tomando”, culminó.

