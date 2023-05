Armando Ramos, ex vocalista de Calibre 50 confiesa porqué no se hizo solista y mejor integró Al Tiro

Al Tiro es la nueva oferta del regional mexicano, una agrupación conformada por estrellas con una gran carrera musical, que ahora llegan al proyecto para compartir su talento con el de sus compañeros y sobre todo para enamorar a quien los escuche o al menos esa es una de las encomiendas que hacen con la picardía y coqueteo que los caracteriza.

Arnulfo Sánchez (voz), Samuel Ozuna “El Samu” (tuba), José Luis Ozuna “El tole” (bajo eléctrico), Miguel Ángel Acosta “El Mike” (batería), César Valdez “El dorito” (acordeón y segunda voz) y Armando Ramos (voz y guitarra) son los componentes de la agrupación que busca destacar ante las demás por sus buenas canciones, pero sobre todo por la diversión que proyectan.

En entrevista con El Heraldo Digital, Armando Ramos contestó los cuestionamientos sobre la verdadera razón por la que al salir de Calibre 50 no decidió el camino como solista y en cambio creó una nueva agrupación, la estrella no dudó al responder que se trata de algo personal y que tiene que ver con la manera en la que le gusta trabajar.

“Hay muchas preguntas respecto a eso, pero sinceramente me atrevo a decir en lo personal que tres, cuatro cabezas piensan mejor que una, hay mucho apoyo, hay mucho talento, me gusta de verdad andar en manada, me gusta crecer junto a otras personas, crecer en familia, crecer en todos los aspectos y yo creo que caí en muy buenas manos con estos chicos talentosos, que a pesar de que tenemos poco conviviendo todo a fluido de una manera que ni siquiera me he dado cuenta cómo se han puesto las cosas en charola de plata”, reveló.