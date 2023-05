Aislinn Derbez protagoniza atrevida sesión de fotos: "Pensé que cuando fuera mamá tendría que dejar a un lado ciertos sueños"

A sus 37 años de edad, Aislinn Derbez ha protagonizado diversos productos audiovisuales con los cuales se ha hecho de una presencia notable en el mundo del espectáculo, donde de por sí ya era conocida por ser hija del actor y comediante, Eugenio Derbez. Durante su trayectoria artística, la actriz también ha participado como modelo de algunas marcas y revistas, algo que siempre le ha dejado un agradable sabor de boca.

Sin embargo, debido a los estereotipos de la sociedad, por mucho tiempo creyó que, a raíz de convertirse en madre, tendría que dejar de realizar muchos de sus sueños profesionales, lo cual la misma vida le ha demostrado que es un completo error, ya que, al igual que otras mujeres, ella puede seguirse realizando en diversos ámbitos sin importar si es madre o no.

Por lo cual, aprovechando que se acerca el 10 de mayo, Aislinn Derbez decidió publicar un emotivo mensaje dedicado a la maternidad y el proceso que esta implica, texto que acompañó con una sesión fotográfica que recientemente protagonizó, en la cual hace gala de su faceta más sensual.

"Pensé que cuando fuera mamá tendría que dejar a un lado ciertos sueños, pero la vida me ha llevado exactamente al camino opuesto. Nunca me imaginé que después de ser mamá iba a poder sentirme más libre y fuerte que nunca…", es el texto con el que Aislinn Derbez comenzó su publicación.

En las imágenes se puede apreciar que Aislinn Derbez hace un topless artístico, el cual, si bien da la sensación de que su torso está descubierto, no muestra más allá de los hombros de quien fuera protagonista de "A la Mala", ya que una bolsa grande y vistosa impide que se vea su pecho.

Aún así, este carrete de fotografías demuestra lo satisfecha que Aislinn Derbez se siente con su cuerpo y lo feliz que es de transmitir esta seguridad a los demás, misma que anteriormente ya la ha hecho encabezar sesiones de fotos que incluso dejan en jaque a sus hermanos.

Pues recordemos que, aunque la propia Aislinn Derbez ha aclarado que sus hermanos en realidad no son nada celosos, la realidad es que tanto Vadhir como José Eduardo Derbez han comentado en más de una ocasión las pics de su hermana, dejando en claro que no son muy felices con el hecho de que se muestre al natural en sus publicaciones de Instagram

Incluso el propio Eugenio Derbez ha dejado ver su lado más protector en algunos videos que la familia comparte cuando sale de viaje y Aislinn se deja ver con modernos y coquetos conjuntos o bikinis con los que deja al descubierto su marcada silueta de ensueño.

Volviendo al contenido del mensaje de su post, la actriz que ha protagonizado diversas portadas de revista, también dejó en claro que está orgullosa de ser mamá y que su mayor motivación es su hija, por quien cada día se esfuerza para ser una mejor versión de sí misma.

"Y lo que más me motiva cada día es que mi hija pueda presenciar mi mejor versión. Ha sido un camino largo de aprender a ocupar el lugar que siempre quise y que antes no me permitía a mí misma", finaliza la publicación con la que Aislinn Derbez se viralizó.