¿A qué huele Jungkook de BTS? Fans descubren la respuesta y te vas a sorprender

¿A qué huelen los integrantes de BTS? Las fans tienen gran curiosidad por algunos de los aspectos más personales y raros sobre la boyband, como su vida amorosa. Por ello, cuando se han revelado algunos de sus hábitos, las fans sienten que los conocen un poco más y llegan a imitar lo que hacen ellos.

Un ejemplo es todo lo que usan, o cuando agotan los productos que revelan usar, que van desde ropa, alimentos, accesorios de belleza, entre otros. Por ello, la imagen de BTS vale millones, pues lo que promocionan, incrementa en venta debido a sus fans, como un suavizante de una conocida marca que estaba agotado.

Y aunque algunos integrantes suelen ser privados con su vida personal, se han revelado detalles que los hace normales a los ojos de sus fans, uno de ellos es el olor que tiene cada uno, ya sea por el perfume o fragancia que utilizan.

Te puede interesar: 3 Dramas coreanos más vistos del 2015 que vale la pena revivir

Jungkook es uno de los integrantes de BTS más populares, recientemente se ha visto envuelto en rumores amorosos con una actriz de doramas, pero no hay nada confirmado. Sin embargo, sus fans no han desperdiciado la oportunidad de saber más sobre el cantante. Luego de que Charlie Puth lo conoció, decidieron preguntarle "¿a qué huele Jungkook?", extrañado por la pregunta respondió:

No lo sé... no me tomé el tiempo para olerlo. Tal vez ¿jabón?