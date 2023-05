Maya Nazor reconoce que a veces quiere llorar por las noches, pero no puede por esta importante razón

Después de que la modelo Maya Nazor y el rapero Santa Fe Klan protagonizaran uno de los romances más polémicos de la escena musical y de redes sociales en México, ahora las celebridades se han apartado y cada uno tomó su camino en singular, pero sin descuidar a Luka, el hijo que nació producto del amor que en algún momento se juraron.

En una reciente charla que sostuvo Maya Nazor junto a la creadora de contenido Emy Rey, la expareja del cantante dio a conocer algunas cosas de su etapa como mamá, también aclaró rumores provocados por la desinformación o por personas que piensa quieren dañar su reputación, lo que si aseguró en varias ocasiones es que su bebé es ahora el motivo de que cada día se levante con fuerza y muchas ganas de salir adelante.

La influencer tocó una parte especial en la plática y dio a conocer que es tan grande su objetivo para que su hijo siempre la vea bien, que en ocasiones ha llegado a evitar que sus sentimientos salgan a la luz, pues no le gustaría que Luka se de cuenta que no está bien emocionalmente o que se percate que está llorando, pues quiere dar el mejor ejemplo para el niño.

“Mi bebé es mi fortaleza, hay veces en las noches en las que soy un ser humano y tengo emociones a veces estoy hormonal y ya está el bebé dormidito en la cama porque duerme conmigo y ya me acuesto yo sin moverme y de repente digo ‘quiero llorar’ y se me empiezan a salir las lágrimas y el bebé se mueve y ya me seco las lágrimas”, contó Maya.