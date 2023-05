VIDEO: la Barbie Núñez en pegado traje de Spider-Man voló TikTok

La joven tiktoker Barbie Núñez se mostró muy emocionada en sus redes sociales, ya que en unos días se estrena la película de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" donde veremos las aventuras de Miles Morales y su demás team de arácnidos. Para esto la bella Barbie Núñez no dudó en ponerse un ajustado traje de Spider-Man y compartir una serie de historias y videos que voló la mente de todo su fandom en TikTok.

El TikTok de la bella Barbie Núñez se llenó de halagos en cuestión de minutos y de millones de reacciones y reproducciones, a aparecer primero en un coqueto chaleco de mezclilla, lanzar una linda mirada y sonrisa, y después aparecer en el ajustado traje rojo y negro de Spider-Man y despedir el video con otra hermosa sonrisa mientras su larga cabellera despedida enamoraba a todos.

La Barbie Núñez adora disfrazarse de superhéroes. Foto: TikTok @barbie.nunezt

La Barbie Núñez enamoró a todos en las redes sociales con sus fotos y videos

En otro video se le ve muy feliz a la Barbie Núñez asegurando que "Spider-Man: Across the Spider-Verse" es su película favorita para esta temporada en el cine y que después de convertirse en una influencer famosa, no teme al ridículo al salir portando un traje de este superhéroe. “Yo disfrazándome en el estreno de mi película favorita porque ya no tengo dignidad que cuidar”, escribió la bella influencer Barbie Núñez en TikTok.

Barbie Núñez es fan de Spider-Man. Foto: TikTok @barbie.nunezt

El último video que Barbie Núñez subió a su cuenta de TikTok se le ve sufriendo los bloopers durante la grabación de sus imágenes luciendo el traje de Spider-Man. En unos pocos segundos se ve como le avienta demasiado alto el traje y termina golpeando su cabeza, situación que provocó las carcajadas de la joven tiktoker.

