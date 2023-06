Suga de BTS aparece enfermo y preocupa al ARMY por este motivo

El cantante de K-Pop Suga de BTS preocupó a sus fans, conocidos como ARMY, tras aparecer en el aeropuerto con una marca en su cuello y toser en reiteradas ocasiones, pues aseguran que su agencia, Hybe, debería de cuidar de la salud de sus ídolos. Además, afirman que no deberían hacerlo trabajar cuando se encuentra enfermo.

¿Suga de BTS está enfermó?

Aunque no se ha confirmado que esté enfermo, los fanáticos del cantante de K-Pop están seguros de que Suga no está bien de salud, pues tras su llegada a Japón se le vio usando cubrebocas y tosiendo en más de una ocasión. De hecho, ofreció el concierto con malestar en su garganta y esto causó el enojo de sus fans, quienes piden que lo lleven al médico para que se atienda.

Durante su show en Jakarta, Japón, el ídolo de pop coreano detalló que había estado tosiendo todo el tiempo y desconocía la razón. Además, mencionó que había hecho su mejor esfuerzo para poder presentarse con sus fans, ya que hace 5 años que no visitaba dicha localidad. "Tosí mucho hoy. No es que no me sienta bien, no sé por qué sigo tosiendo. Hice mi mejor esfuerzo", detalló Yoongi.

ARMY se preocupa por Suga y pide por salud

Pese a que Suga de BTS pidió a sus fans que no se preocuparan por su salud, lo cierto es que el ARMY se ha mostrado muy angustiado en rede sociales, ya que el cantante ha estado tosiendo por días y no ha mejorado. Además, apareció con una extraña marca en el cuello, la cual se desconoce su origen.

Por si fuera poco, el fisioterapeuta de Yoongi reveló que para tratar el malestar del artista de K.Pop había estado usando el clásico té de limón con jengibre, pero aun así no mostró mejora.

