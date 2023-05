Lucía Méndez estará en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México está a unos días de comenzar y este martes se confirmaron más participantes, entre ellos Lucía Méndez, quien regresará a la televisión después de unos años de ausencia. La actriz, de 68 años, dio a conocer en una conferencia de prensa que será parte del polémico proyecto, sin embargo, explicó que será una de las invitadas especiales, pues tiene algunos compromisos laborales que tiene que cumplir.

Así será la participación de Lucía Méndez en La Casa de los Famosos

Este martes 30 de mayo, la cantante y actriz dio una conferencia de prensa para hablar de su nuevo álbum "Por Amor a México" y mientras conversaba sobre sus próximos proyectos, reveló que será parte del reality show de Televisa, el cual tuvo mucho éxito en su versión en Estados Unidos debido a sus intensas polémicas. La diva de la pantalla chica explicó que no será participante, sino que formará parte de los panelistas en las que ofrecerá su opinión sobre las cosas que pasan dentro de la casa.

La intérprete de "Corazón de piedra" destacó que sólo estará por una semana en la primera versión de La Casa de los Famosos México, ya que tiene obligaciones laborales, como la promoción de su nuevo álbum y la preparación de su show. “Estaré del 11 al 17 (de junio) en La Casa de los Famosos voy a estar solo unos días porque después tengo compromisos con el disco, también estoy preparando mi nuevo espectáculo que se llama Por Amor a México”, expresó.

Sobre sus opiniones como panelista, Méndez indicó que "Mi participación será analizar, ver y ser muy realista". Asimismo, se le preguntó si tiene algún favorito entre los participantes que ya están confirmados, a lo que la actriz contestó que por el momento no y que confía que todas las celebridades den a conocer su verdadera personalidad. "Por ahora no tengo favoritos, yo creo que todos son favoritos, cada quien mostrará su manera de ser".

En tanto, descartó estar dentro de un reality como este, pues además de que admitió que le da "miedo", consideró que aquellos famosos que se están uniendo son valientes. "Yo, por mi parte no entraría a un concurso así porque hay que tener mucho valor para estar en ese concepto, además de que no me gusta el encierro, estando ahí me asfixio", destacó Lucía Méndez, quien se suma al proyecto, pero sólo como panelista dando su crítica durante las galas.

Hasta el momento, se han confirmado cuatro participantes: Wendy Guevara, integrante de "Las Perdidas", Raquel Bigorra, Paul Stanley y Emilio Osorio. La mañana de este 31 de mayo habrá una conferencia de prensa en donde se espera que se destapen más celebridades entre los que se rumora estarán Mariazel, Ferka, Marie Claire, Apio Quijano, Ponchó de Nigris, Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres y Paco De María.