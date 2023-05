Julio Iglesias rompió el silencio con contundente mensaje sobre su 'delicado' estado de salud

Julio Iglesias es uno de los cantantes y compositores español? que ha dejado un legado en el mundo de la música mundial. Su trayectoria por los más diversos escenarios del mundo ha grabado a fuego su nombre como el artista de habla hispana más exitoso de la historia.

Actualmente, Julio Iglesias tiene 79 años y desde el 2020 que se mantiene alejado de los escenarios. La llegada de la pandemia de coronavirus lo obligó a suspender los shows que tenía previsto pero su ausencia en el ambiente y su alejamiento de los eventos sociales preocuparon a los más de 425 mil seguidores que tiene en sus redes sociales y a la prensa especializada.

En los últimos días, en el programa “A la tarde”, que se emite por el canal América TV, afirmaron que Julio Iglesias estaba atravesando un duro momento de salud. Movilizándose en una silla de ruedas y con un avanzado Alzheimer que le impedía recordar sus canciones, fue como describieron el presente del cantautor español.

Julio Iglesias rompió el silencio

En las últimas horas, como en otras oportunidades, el propio artista utilizó sus redes sociales para romper el silencio sobre su actual estado de salud. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, escribió Julio Iglesias en el inicio de su comunicado con el que calló rumores y se mostró molesto con algunas afirmaciones vertidas en los medios de comunicación.

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad. Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre”, sentenció Julio Iglesias en su cuenta de Instagram para tranquilidad de sus fanáticos.

