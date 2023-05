Actor de “Cómplices al rescate” es señalado de presunta trata de personas: Danna Paola destapó el caso en un concierto

En febrero pasado Danna Paola recibió el reconocimiento de sus fans luego de que durante su concierto hiciera una pausa para exigir justicia por la desaparición de la mamá de una pequeña fan a la que había invitado al escenario. Ahora el caso dio un giro, pues se dio a conocer que un actor de la telenovela “Cómplices al rescate” fue señalado de presunta trata de personas y estar involucrado en el caso.

Fue durante una de sus presentaciones en Guadalajara que la intérprete de “Mala fama” subió al escenario a una pequeña llamada Regina que estaba acompañada de su abuela, quien se acercó a la cantante para hacerle saber sobre la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios, madre de la niña, algo que conmovió a la cantante y no dudó en alzar la voz.

"Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más, Guadalajara, basta. Yo como artista, como mujer quiero comunicarles esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Créeme que no estás sola", dijo la también actriz en aquel momento.

Actor infantil presunto involucrado

Luego de tres meses de aquel concierto, este martes se dio a conocer que Ana Victoria Ruiz Palacios desapareció el 12 de abril de 2022 luego de tomar un vuelo de Guadalajara con destino a la Ciudad de México, donde encontraría con su novio, el actor Mickey Santana, debido a que le entregaría un anillo de compromiso.

Marypaz Palacios, madre de Ana Victoria, señaló a la periodista Addis Tuñón para programa “De primera mano” que la última vez que tuvo contacto con su hija fue cuando llegó a la Ciudad de México. Luego de ello notaron algo extraño debido a que recibieron mensajes con frases que ella no solía usar, incluso, le reclamaron porque no se había comunicado con su hija.

La familia indicó que días antes de aquel viaje Ana Victoria les confesó que Miguel Santana le habría pedido que no le dijera a nadie sobre su encuentro en la capital del país y que avisara que estaría con algunos amigos. “Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: 'Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”, añadió Marypaz Palacios.

“Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto (…) además no es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, añadió el abogado de la familia, Enrique González Casanova. Detallaron que la geolocalización del celular de Ana Victoria indica que habría pasado la noche en casa de Mickey Santana.

Hasta el momento el actor de telenovelas como “Amigos por siempre” y “Una luz en el camino” no ha dado declaraciones al respecto, además de que, de acuerdo con la periodista Addis Tuñón, cerró todas sus redes sociales, canceló su número de teléfono y renunció a la puesta en escena en la que será protagonista en 2022.