VIDEO | Sergio Mayer revela sí moverá sus influencias para ir a ver a Luis Miguel en concierto

Sergio Mayer suele ser uno de esos personajes a quienes se les cuestiona todo. Que sí su mujer fue alguna vez pareja de Luis Miguel, quieren saber su opinión. Que sí ayudó o no ayudó a Héctor Parra en su proceso judicial y hasta recibió amenazas, se le cuestiona. O, como en muchas ocasiones, que si su pasado está ligado a Garibaldi y él ejerció un cargo público.

El caso es que Sergio Mayer siente que no tiene contento a nadie, por lo cual asume que basta con tenerse contento a sí mismo y a su mujer e hija. Por esta razón, al ser cuestionado sobre si moverá alguna influencia para conseguir boletos e ir a ver a Luis Miguel en concierto, esto destacó.

Con la franqueza que le caracteriza y una pequeña dosis de ironía, fue como Sergio Mayer explicó el hecho de nunca haber visto a Luis Miguel en vivo, cantando y él siendo un fan más.

"A mí me da risa. Me preguntan si iría a verlo y yo no iría a verlo. Nunca en toda mi historia fui a un concierto de él, sé que es una de las grandes voces pero nunca me llamó la atención y menos ahorita, pero si mis hijas quieren ir a verlo por supuesto les compro boleto", respondió a la prensa, Sergio Mayer.