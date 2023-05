VIDEO: Macky González cancela su boda y se va de México, esto es lo que se sabe

Macky González había mostrado en sus redes sociales que tenía una relación formal con Manuel Anaya, con quien compartía su gusto por los deportes, sin embargo, la relación llegó a su fin hace unas semanas, y hasta canceló su boda, como lo dejó ver en una entrevista. Ahora se sabe que la exparticipante de "Exatlón" se va de México, pues le espera un nuevo reality de competencias para Telemundo, cadena con sede en Miami, Florida.

La también exparticipante de la primera temporada de "MasterChef Celebrity", del que no resultó ganadora, ha dejado ver desde los inicios de su carrera en el medio del espectáculo su gusto por el mundo fitness, pues recordemos que antes fue una de las atletas favoritas de "Exatlón México" y "Guerreros" y es así que constantemente comparte looks con los que destaca su trabajada silueta, con la que deja sin aliento a sus fans.

Macky González cancela su boda

Amancay González Franco, nombre real de la influencer de 33 años, que también fue conductora en el matutino "Venga la Alegría", es muy constante en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte información de sus nuevos proyectos, y aunque en esta ocasión ha dado pocos detalles sobre el reality que está por iniciar, son muchos los medios que la confirman como parte de "Los 50", un programa que se estrenará en este 2023.

Macky confirmó en una entrevista para el canal de Ernesto Buitrón que está soltera y canceló su boda con el empresario y deportista Manuel Anaya, CEO de Cronologistics México, compañía que se dedica a hacer importaciones y exportaciones, con quien llevaba varios años de relación, y de hecho ya vivían juntos, aunque hasta el momento no ha querido hablar más del tema pues no se siente lista, como lo manifestó en una reciente publicación.

"Una raya más al tigre o más bien a la (cobra). Bendiciones, les encargo el changarro. Estamos listos para esta nueva aventura Pliiiiiis no hagan corajes y disfruten ok. Mis redes se quedan con @lyon.arceo que ha sido fundamental en mi camino de vida tq. . Y gracias por acompañarme a donde voy, este último mes ha sido MUY difícil para mí, no he dicho nada no porq no los haga parte sino porq no me siento lista todavía. . Prometo tratar de hacer lo mejor y recuperarme para volver a brillar como siempre. . Los amo", fue la frase que acompañó con una foto en la que se le ve de espaldas frente al espejo.

La ex integrante de "Exatlón" se va de México a un nuevo reality

González compartió la postal en Instagram, plataforma en la que suma 1.1 millones de fans, con quienes confirmó que está preparada para un nuevo proyecto, en el que se han mencionado nombres de otros famosos como: Manelyk González, Dania Méndez, Rey Grupero, Luis "Potro" Caballero, La Bebeshita, Nicole Chávez, Anahi Izali y Julio Ron, un reality de competencias en el que se harán acreedores también de un premio en efectivo.

Amancay González comenzó su carrera en los deportes en el atletismo, como velocista, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", como capitana del equipo Cobras. Además, fue colaboradora de "Hoy", y parte del los concursante del reality "Las estrellas bailan en Hoy", por lo que la nueva competencia no es algo nuevo para ella.