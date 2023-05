VIDEO | La reacción de Taehyung de BTS cuando le dicen “novio de Jennie" que sorprendió al ARMY

Taehyung de BTS es un cantante de K-Pop surcoreano que ha ganado fama gracias a su talento, pero en los últimos días ha estado involucrado en rumores de citas con Jennie de BLACKPINK, por lo que ha recibido odio de internautas y hasta de algunos fans. De hecho, recientemente fue cuestionado sobre su relación con la cantante de "SOLO" y su reacción se volvió viral en internet.

¿Taehyung de BTS está saliendo con Jennie?

Pese a que las agencias de Jennie y Taehyung no han confirmado que estén saliendo, los rumores en redes sociales no han parado de sonar. Además, algunos fans han recopilado pruebas para demostrar que son novios desde hace meses y han mostrado su apoyo a la supuesta pareja.

En ese sentido, es normal que algunos fans los llamen "novios" pese a que no se ha corroborado. De hecho, en una reciente transmisión en vivo el cantante de los Bangtan Boys fue llamado "novio de Jennie" y su reacción llamó mucho la atención de sus seguidores, pues se veía incomodo.

¿Cómo reaccionó Taehyung al ser llamado "novio de Jennie"?

A través de redes sociales se ha viralizado el video donde se observa la reacción del cantante al ser llamado "novio de Jennie". En las imágenes se aprecia al ídolo de K-Pop ofreciendo una trasmisión en vivo para sus fans en la plataforma de Weverse cuando de pronto uno de ellos comenta "novio de Jennie" y se queda helado al leerlo. Más tarde, cambia de tema y decide seguir hablando con sus seguidores sobre lo que hizo en el día y todo el trabajo que tiene pendiente.

Ante esto, algunas personas del fandom se han mostrado molestos, pues aseguran que no deberían afirmar algo que no ha sido confirmado, ya que esto puede ser molesto para Taehyung o para Jennie. "Ya dejen de molestar con eso a Tae" y "No tiene ninguna gracia atacar a Tae de esa forma, por cuatro desubicadas estamos perdiendo al auténtico Taehyung. Se me parte el alma, de verdad", fueron algunas de las reacciones en la red.

