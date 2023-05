VIDEO: Anuel AA subió una moto al escenario y provocó un accidente que casi termina en tragedia

Anuel AA se encuentra envuelto en una nueva polémica, sin embargo, en esta ocasión no fue por sus controvertidos mensajes a Karol G, los cuales ya rayan en el acoso, sino que en esta ocasión el cantante puertorriqueño estuvo muy cerca de causar una tragedia en uno de sus conciertos pues su entrada triunfal a bordo de una motocicleta no le salió como esperaba pues perdió el control del “caballo de acero” y el vehículo terminó cayendo muy cerca del público, no obstante, su reacción indignó a todo el internet.

Este desafortunado episodio ocurrió el pasado fin de semana en un concierto que Emmanuel Gazmey Santiago, como realmente se llama Anuel AA ofreció en Nueva York, Estados Unidos y como se dijo antes, todo ocurrió a partir de que el rapero intentó hacer una entrada triunfal a bordo de una motocicleta, sin embargo, en cuanto quiso bajarse perdió el control del vehículo y este avanzó hasta casi caer por el borde del escenario, no obstante, esto no ocurrió gracias a que un hombre que formaba parte del staff intervino para detenerla pese a que esto implicó que se llevara un golpe.

En las imágenes difundidas en redes sociales se pudo ver que los espectadores que estaban en las primeras filas se llevaron un susto, sin embargo, como se dijo antes, un miembro del staff evitó una desgracia y de inmediato uno de sus compañeros lo ayudó a regresar la motocicleta al escenario donde Anuel AA volvió a montarse en ella y siguió su concierto como si nada hubiera ocurrido.

Como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales en redes sociales donde el video causó una gran indignación en contra del Anuel AA pues consideran que lo mínimo que debió haber hecho era haber dejado de cantar para poder asegurarse de que su descuido no dañó a ninguna persona, por lo que cientos de usuarios aseguraron que “no le importan ni su público”, además de decenas de críticas donde se hizo mofa de su situación mental y de sus mediáticas relaciones sentimentales a partir del accidente con la moto.

Cabe mencionar que, pese a las críticas que recibió en redes sociales, el ex de “La Bichota” no se ha pronunciado al respecto y hasta el momento no ha revelado si tiene contemplado realizar modificaciones en su show para evitar sufrir otro percance como este, el cual, por poco termina en una tragedia.