¿Sin herencia? Andrés García habría gastado gran parte de su fortuna en atención médica

La herencia de Andrés García dio de qué hablar aún antes de la muerte del actor el pasado 4 de abril y en su ausencia ya genera conflictos en su familia y quien fuera su gran amigo, Roberto Palazuelos. En medio de la controversia, una persona cercana al protagonista de “Pedro Navaja” reveló que gran parte de ésta fue usada para cubrir la atención médica en sus últimos días ya que recibió los cuidados necesarios en su casa.

Aunque el actor mencionó en más de una ocasión que todo estaba listo legalmente para que no existieran problemas con su herencia, a su muerte sus hijos, Leonardo García y Andrés García Jr, y el actor Roberto Palazuelos han señalado que la boda que tuvo su padre con Margarita Portillo no es válida ya que nunca se divorció de Sandra Vale, algo por lo que no sería posible que recibiera lo que le corresponde de la fortuna.

¿Andrés García sin herencia?

En medio del escándalo que se desató por la herencia del actor de “Mujeres engañadas” el médico Salvador Cerecedo, quien atendió a Andrés García hasta sus últimos días, reveló en entrevista para “Ventaneando” que gran parte de la fortuna que poseía el histrión se usó para solventar los gastos que tenía derivados de su delicado estado de salud.

“Como médico te puedo decir que tuvo las mejores atenciones en su casa, se instaló prácticamente una terapia intensiva”, indicó el médico al detallar que Andrés García tenía en su casa tres concentradores de oxígeno, dos de éstos portátiles en caso de que se fuera la luz en su casa.

Indicó que también había un enfermero las 24 horas del día en la casa de Andrés García para auxiliarlo. Además, se realizaron consultas con especialistas directo su lujosa casa de Acapulco, algo que elevaba el costo de la atención que recibía.

“Un enfermero te viene saliendo entre mil y mil 200 pesos por turno, estamos hablando de tres turnos”, dijo sobre el costo de los servicios a los que añadió el de los compresores que rondaban entre los 30 mil y 40 mil pesos. Además de un colchón de agua con un valor de entre 2 mil y 5 mil pesos, por lo que se calcula que el gasto diario era de 8 a 10 mil pesos.