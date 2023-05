Paola Rojas enamora en look de los 50's y pide que la integren a "Vaselina"

Paola Rojas sorprendió a sus millones de fanáticos en Instagram y Facebook con una serie de fotografías en las que posó al estilo retro. La periodista y conductora público postales en las que se lució con un look de los años 50's con el que enamoró a sus admiradores, quienes no dudaron en llenar de halagos el posteo en el que también pidió se le integrará al elenco de la obra "Vaselina", en el que estarán los exintegrantes de Timbiriche y otras famosas como María León y Andrea Legarreta.

La conductora, de 46 años, es considerada una de las favoritas en la pantalla chica, y ha sido gracias a sus looks que se ha colocado como referente de moda para muchas mujeres, pues confirma que se pueden lucir atuendos juveniles y llamativos de la mejor forma sin importar la edad, como los que lució por varios años al frente del noticiero "Al aire con Paola Rojas", que dejó en enero de este año, y como ahora lo hace en "Netas Divinas".

Paola Rojas derrocha belleza con estilo retro

La famosa periodista publicó en la plataforma de Meta, donde la siguen millones, una serie de imágenes en las que se lució desde un reconocido restaurante de la Ciudad de México que se caracteriza por su ambientación retro, y para hacer el match perfecto con el lugar, Paola vistió con un coqueto atuendo de falda en corte "A" de color azul, con suéter rosa de magas 3/4 y cuello redondo, y un pañuelo en su cuello.

Paola conquista la red con su coqueto look. Foto: IG @paolarojas

"¿Será que me aceptan en Vaselina? @vaselinamexico", fue la frase con la que Rojas compartió una serie de fotografías en las que se lució con su look de los años 50's y hasta se retrató con una figura de Elvis Presley, una de las estrellas más importantes de esa época, imágenes por las que recibió miles de "me gusta" y decenas de comentarios con frases como: "Radiante como siempre…", "Sandy! Sería tú papel a la perfección" y "Estaría genial!"; entre otros.

La presentadora, que inició su carrera en los medios en la radiodifusora Vox F.M., deja claro porque es una de las favoritas en redes y demuestra que no teme a probar con todo tipo de atuendos, como lo confirma con los outfits que luce en el programa en el que comparte foro con Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Daniela Magun, y como lo ha hecho con otros looks con los que destaca su curvilínea silueta.

La guapa periodista posó junto al "Rey del Rock and Roll". Foto: IG @paolarojas

Además de su popularidad en la televisión, Paola Rojas ha logrado convertirse en una de las periodistas más seguidas en las plataformas digitales, pues tan sólo en Instagram cuenta con millones de fans, con quienes constantemente comparte los atuendos que luce en su día a día y en los programas en los que participa, logrando con cada publicación recibir miles de "likes" y elogios, o como en esta ocasión muchos abrazos al dejarse ver en las calles de la ciudad.