La genial película en Netflix ambientada en los años 50 que te volará la mente, es basada en hechos reales

Dentro del mercado de streaming, por ejemplo en Netflix, existen diversas películas para todos los gustos, desde filmes que te motivan a tener una óptica positiva de la vida, hasta producciones que te erizarán la piel o jugarán con tu mente, este es precisamente el caso de la cinta que te recomendamos a continuación, pues se trata de un filme que explora los espacios recónditos de la mente.

Hablamos de la película “Estado Mental”, misma que por su título original en inglés se titula “Three Christs”, la cual se encuentra dirigida por Jon Avnet con un guion de Eric Nazarian, mismo que resulta una adaptación del libro The Three Christs of Ypsilanti, mismo que fue publicado en 1964 por Milton Rokeach y que tiene que ver con un drama social, por lo que desde el primer momento esta cinta genera tensión en el espectador.

Esta es una de las cintas que habla sobre salud mental. Foto: Especial

Una cinta que explora los rincones de la mente

Esta es una cinta que destaca debido a su fotografía, pero también a su peculiar trama, pues la premisa inicial de la cinta tiene que ver con la exploración del cerebro humano, revelando importantes perspectivas entorno a un grupo de pacientes que habitan en un hospital psiquiátrico.

Esta cinta se encuentra ambientada en los años cincuenta y está basada en una historia real, misma que comienza cuando un psiquiatra realiza distintos estudios a pacientes que padecen esquizofrenia paranoica, esto con el objetivo de evitar que estos caigan en sesiones inservibles de electroshocks.

A pesar de que al inicio se mantiene en su perfil profesional y un tanto hermético, el experto en temas mentales (es interpretado por Richard Gere) poco a poco se irá tornando más humano y comprensivo con sus pacientes; sin embargo, esta cercanía lo llevará a terrenos turbios en donde tendrá que lidiar con los obstáculos que van surgiendo con sus pacientes, al mismo tiempo que en este camino de redención intenta descubrir más acerca de las enfermedades mentales.

fal