Hijo de Carin León heredó el talento de su padre y es grabado mientras interpreta una de sus canciones

Carin León es de los artistas que no comparte momentos de su vida personal, por ese motivo sus fanáticos recientemente se enteraron de que es papá de dos niños, esto gracias a una revelación del mismo cantante en una entrevista, pero no fue lo único que dijo, otra de las cosas que compartió es que son sus padres los que se encargan de la crianza, ya que él está en constante movimiento debido a su carrera.

La declaración del grupero desató opiniones divididas entre las personas en redes sociales, ya que hubo varios que argumentaron que no es correcto que esté lejos de sus hijos, mientras que otros aceptaron la manera de educar a los niños que decidió para ellos el intérprete de “Que vuelvas” y “La primera cita”.

Cabe destacar que de la mujer y madre no se conoce su identidad, pero se sabe que no es Alejandra Esquer la ex esposa del sonorense. Otra de las cosas que hace días salieron a la luz es un video en el que se aprecia la manera de cantar de uno de los niños, aunque en las imágenes tapan la cara del menor sí se escucha que tienen una voz muy parecida a la de su famoso padre.

Carin León tiene dos hijos. IG/carinleonoficial

Desde una cuenta de TikTok en la que publican detalles de la estrella subieron una grabación de uno de los niños que viaja en el asiento trasero de un auto mientras canta la pieza “Cobarde”, una de las canciones más populares de Carin León que fue lanzada en 2021 y que forma parte de su disco “Inédito”.

Los comentarios de la publicación:

“Qué bonita voz como la de papá”

“Lo que no se hereda se hurta felicidades”

“¡¡Que belleza de voz hermosa igual a su papá!!”

“Cuando traes en talento en la sangre que lindo”

Carin León y su fama

Aunque su popularidad aumenta gracias a su talento y las exitosas decisiones para su carrera, Carin León no se salva de las especulaciones y los chismes, los que están destinados a su vida sentimental son los que más les llaman la atención a los espectadores que siempre están revisando las últimas noticias sobre él.

Una de las cosas que salieron a la luz es que ya tiene una nueva novia, se trata de Meylin Zúñiga, una relacionista pública e influencer que es originaria de Tampico, divorciada y madre de dos niños. presuntamente ellos se conocieron por cuestiones de trabajo y ahora están probando suerte en una relación.