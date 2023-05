Guillermo del Toro recomienda que no te pierdas esta película

Es sabido el amor que siente el cineasta tapatío Guillermo del Toro por la animación, y así lo volvió a demostrar en sus redes sociales al realizar una recomendación fílmica a sus seguidores.

Mediante un escueto mensaje en Twitter, Del Toro, quien conmovió a millones de personas con la más reciente versión de “Pinocho”, sugirió a sus seguidores que no se pierdan “Spider-Man: Across the Spider-verse”, la cual se estrena en cines este 1 de junio.

“Si amas la animación: ve. Si quieres amar la animación: ve. Debes estar allí, debes contar”, señaló el cineasta tapatío en su cuenta de Twitter, donde replicó algunos mensajes alusivos al largometraje.

La cinta retoma las aventuras de Miles Morales, quien se encuentra con Gwen Stacy en una aventura con decenas de versiones del propio Hombre Araña, las cuales no necesariamente tienen el mismo interés heróico.

Hace algunos meses, Del Toro fue capturado como un miembro de la “sociedad arácnida”, en una serie de dibujos promocionales realizados por la productora para promover la película, que ha recibido halagos de la crítica especializada.

“‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ no solo es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos, no solo es la mejor película de cómics de todos los tiempos, no es solo la mejor secuela nunca antes hecha, es sin duda una de las mejores películas que he visto. Más que una obra maestra”, escribió el crítico Zach Pope en un mensaje retuiteado por Del Toro.