Denuncian a Paola Suárez, de “Las Perdidas”, por agresión

Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, se encuentra en medio de la polémica tras la denuncia que realizó un activista de la comunidad LGBT por pregunta agresión física. De acuerdo con lo relatado por Lorenzo Herrera en redes sociales, la influencer lo golpeó con un vaso de vidrio en la cabeza mientras se encontraban en un bar.

El pasado fin de semana a través de su cuenta de Facebook, Lorenzo Herrera compartió un video en el que se muestra con una venda en la cabeza mientras relata la presunta agresión en su contra; además, muestra la denuncia presentada contra Paola Suárez asegurando que todo ocurrió de un momento a otro mientras él platicaba con Wendy Guevara.

Detalló que se acercó a Guevara en un bar para invitarla a participar en la marcha del Orgullo LGBT en Tijuana, Baja California, cuando Suárez lo golpeó en la cabeza con un vaso de vidrio provocándole heridas por las que tuvo que ser llevado a un hospital. “No se vale que en mi activismo una persona trans que nos ha visibilizado tanto en el ambiente de nuestra comunidad tenga el derecho de agredirme físicamente”.

Influencers dan su versión

Aunque hasta el momento Paola Suárez no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido y la denuncia en su contra, influencers salieron en su defensa y a través de redes sociales relataron su versión de lo ocurrido asegurando que la también presentadora se habría defendido por la actitud del activista.

El influencer Sailor Pupu, que fue testigo de lo ocurrido, no dudó en defenderla y señaló que tanto Wendy como Paola se encontraban en el camerino del bar cuando Herrera se habría acercado a Guevara para reclamarle por no participar en la marcha LGBT, algo que no podría pasar debido a que para ese momento estará en “La Casa de los Famosos”.

“Ellas estaban en camerino y él comenzó a reclamarle a Wendy que por qué no apoyaba a la comunidad con un modo muy grosero (…) al momento que le estaba discutiendo a Wendy, Paola le dice: ‘¿Qué traes?’”, dijo Sailor al añadir que en medio de la discusión Suárez intentó defenderse aventando el vaso tras recibir un golpe del activista.